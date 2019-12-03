Игорь Крутой намекнул на роман Ани Лорак с популярным артистом

Ани Лорак одна из самых привлекательных и талантливых вокалисток в отечественном шоу-бизнесе. До недавнего времени эта миниатюрная темноволосая певица была замужем. Однако оформив развод с турком Муратом Налчаджиоглу, исполнительница получила не только свободу, но и слухи в Сети об отношениях с популярным исполнителем Сергеем Лазаревым.
Поводом для обсуждений стали фотографии артистов с различных мероприятий и из отпусков, которые исполнители проводят нередко в одних и тех же местах. Пользователи Сети твердят: Ани и Сергей такая гармоничная пара, что им просто необходимо быть вместе.
Похоже, так считают не только поклонники. Продюсер Игорь Крутой не смог пройти мимо нового снимка Лазарева и Лорак. Артисты сфотографировались на празднике, организованном Филиппом Киркоровым по случаю дня рождения его дочери Аллы-Виктории. На вечеринке, к слову, веселились наследники Ани и Сергея – София и Никита.
"Ой, какая-то химия между вами появилась, атмосфера вечера или???...😁😁😁😁(орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поинтересовался у Сергея Лазарева Игорь Крутой в "Инстаграм". "Эх, Сергей.....🙈" – оставил загадочную подпись к снимку бывший коллега артиста по группе SMASH! Влад Топалов. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) предпочла оставить лишь огненный смайлик.
Отметим, Ани Лорак и Сергей Лазарев не раз опровергали слухи о своем романе. Пара утверждала, что они просто очень близкие друзья. Певица счастлива в отношениях с продюсером Егором Глебом (который значительно младше ее). Что касается личной жизни Сергея, то он хранит ее в строгой тайне.
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