Получившая по голове Волочкова рассекретила проблемы с дочерью

У Анастасии Волочковой дочь-подросток. В Сети упорно ходят слухи, будто у балерины и ее единственной наследницы крайне напряженные отношения. Масла в огонь подливает и то обстоятельство, что 14-летняя Ариадна живет с отцом. О проблемах с дочкой высказалась сама балерина.

Анастасия Волочкова пыталась с детства сделать из дочки Ариадны артистку. Под влиянием матери девочка занималась вокалом, упражнялась на фортепиано, участвовала в танцевальной группе. Что сейчас происходит в жизни Ариадны, точно неизвестно. Вот уже на протяжении некоторого времени она проживает с отцом Игорем Вдовиным.

Балерина не отрицает, что в ее отношениях с наследницей не все гладко. "У Ариши сейчас переходный возраст – ей 14 лет. Некоторые мои советы она не принимает, отрицает их, но такие сложности есть во многих семьях. В душе она трогательная и относится ко мне с большой любовью. А уж как ее люблю я!" – призналась Анастасия Волочкова.

Несмотря ни на что, Ариадна поддерживает мать. Так, она посетила премьерный спектакль Анастасии "Балерина в зазеркалье цирка". Волочкова так долго и упорно готовилась, регулярно занимаясь по восемь часов в день, при этом почти перестав есть, что сильно похудела. "Для своей дочери я являюсь предметом для подражания, она мной гордится. А я, в свою очередь, прививаю ей с детства любовь к людям, объясняю, что в любых ситуациях нужно оставаться доброй и беречь честь смолоду", – цитирует артистку Teleprogramma.pro.

В свою очередь, когда-то предметом для подражания у самой Анастасии Волочковой была ее мать Тамара Владимировна. "Когда я училась в училище, предметом восхищения для меня являлась мама. У нас были достаточно близкие отношения, теплые, душевные, мы были, как не разлей вода. Она меня здорово поддерживала", – призналась балерина.

Впрочем, потом их отношения сильно охладели. Мать и дочь много конфликтовали. Предметами их споров были как карьера Анастасии, так и ее личная жизнь. Волочкова признавалась в интервью, что ни один ее мужчина не нравился матери. При этом якобы Тамара Владимировна чуть ли не подкладывала яркую Анастасию под состоятельных и влиятельных мужчин.

Однако сейчас женщинам удалось найти общий язык. Буквально накануне, 2 декабря, мать балерины отмечала свой день рождения. "Мамочка, Поздравляю тебя. Желаю тебе много радости, добра, всегда прекрасного настроения, добрых людей в окружении и человеческого счастья.🙏 Храни тебя Бог!🙏 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала у себя в инстаграм-аккаунте Анастасия Волочкова, сопроводив пост фото родительницы.