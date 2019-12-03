Перед смертью Баскову сделали операцию по пересадке органов

Николай Басков разоткровенничался со своими многочисленными поклонниками. Он обнародовал фотографию, на которой запечатлен с известным врачом. Снимок оказался архивным, но малоизвестным. Несмотря на яркий, запоминающийся образ, "золотой голос России" крайне закрыт в личных вопросах. На сей раз он решил прервать молчание.
"Натуральный блондин" заговорил о своем отце Викторе Баскове, который умер летом. Оказывается, за несколько лет до смерти он перенес серьезную операцию. "Наверное, мало кто из вас знает, что много лет назад моему отцу делали сложнейшую операцию. И спас его выдающийся хирург, врач от Бога – Сергей Владимирович Готье. Когда оперировали моего отца, трансплантология была на таком уровне, что сложно было вообще понять, что делать, на кого ориентироваться, куда податься, кто в состоянии спасти", – рассказал Николай.
Пользователи Сети сделали вывод, что отец артиста перенес пересадку органов – правда, каких конкретно, неизвестно. Певец предпочел этот момент не уточнять.
Николай Басков поблагодарил специалиста. "Я бесконечно благодарен Сергею Владимировичу Готье, и я знаю его не только как талантливого хирурга, как врача, который буквально живет своими пациентами, но и как организатора, который сделал почти невозможное! Именно поэтому я хочу выразить слова благодарности этому великому врачу и человеку!" – завершил пост артист.
Напомним, что Виктор Басков умер в 67 лет. Певец узнал о смерти отца буквально за несколько минут до выхода на сцену. Несмотря на шокирующую новость, Николай смог справиться с собой и блистательно выступить. После этого Басков поехал домой. Похороны прошли в режиме конфиденциальности. Певец хотел проститься с отцом без камер и лишних людей.
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