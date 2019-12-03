Игорь Верник трогательно поздравил сына

По словам артиста, он в деталях помнит день, когда мальчик появился на свет. Телеведущий недоумевает от того, как быстро пролетело время.
"Как это может быть?! Как это из крошечного малыша ты так стремительно превратился в моего друга, с которым можно говорить обо всем, совершенно обо всем?!", – не перестает удивляться родитель.
Верник признался, что в его сыне есть все, о чем только может мечтать отец. Больше всего на свете он хочет видеть Григория счастливым.
"Сам решай, что делать, куда идти, как расставлять приоритеты, с кем связывать судьбу, я всегда рядом, ты знаешь это, лишь бы ты был счастлив!!", – эмоционально заявил актер.
В конце Игорь добавил, что очень гордится наследником. А, главное, безмерно любит.
К поздравлениям журналиста присоединились и его друзья из мира шоу-бизнеса. Среди них оказалась Мария Миронова, Кристина Бабушкина и Денис Клявер. Кроме того, многие отметили, что с возрастом сын все больше начинает внешне походить на отца.
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