Страдающему от боли Вернику пришлось самостоятельно добираться до больницы

Известный актер Игорь Верник вновь попал в больницу. В этот раз он приехал в столичное медицинское учреждение самостоятельно.
Как передает URA.ru, Верник пожаловался на боли в области желудка. После осмотра было принято решение о срочной госпитализации. Оказалось, что у актера острый панкреатит.
Верник известен зрителям по фильмам "Мастер и Маргарита", "Любовь в большом городе – 2", "Мамы" и другим. В 2016 году он получил звание народного артиста России.
Позже актер назвал информацию о своей госпитализации "полным бредом". "Теперь думаю – куда все эти СМИ госпитализированы?" – заключил Верник.
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