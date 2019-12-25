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"Сосок аж в подмышке": у Волочковой заподозрили жуткую мутацию

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерину Анастасию Волочкову нередко критикуют по поводу и без. В этот же раз поклонники заподозрили у танцовщицы жуткую мутацию.
прочитано 750 раз

Артистка показала фанатам свое, на первый взгляд, весьма удачное фото. Знаменитость позирует вместе с юными балеринами. Она облачена в свой привычный костюм – белые штаны-клеш, облегающая майка и пуанты. Кажется, что балерина даже выглядит посвежевшей на фоне своих более юных коллег, однако при детальном рассмотрении фото многие поняли, что на самом деле вид Волочковой – не результат косметических процедур.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Приглядевшись, поклонники заметили, что Анастасия вновь злоупотребила программой для редактирования изображений, сообщает "Экспресс газета". Многие отметили, что звезда отечественного шоу-бизнеса выглядит несколько усохшей. Так комментаторы вовсю принялись вопрошать, почему балерина на фотографиях с со своей домработницей Лолой выглядит высокой, а по сравнению со своими подопечными кажется небольшой.

Кроме того, пользователи заметили еще несколько любопытных ляпов. Кто-то обнаружил у танцовщицы лишнюю коленку на левой ноге, а кто-то заприметил, что нарушены общие пропорции тела – комментаторы обратили внимание на тот факт, что голова Волочковой кажется слишком большой.

"Ой я не могу, сосок аж в подмышке торчит))))) " (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), " Работа пьяного фотошопера🙌 ", " Какой у АВ истинный рост? С Лолой прямо баскетболистка, а тут меньше девочек. Запутанная история", " Две коленки на одной ноге получились", " Это фото вообще жуть, нет слов, одни эмоции. Настя уменьшилась....Где фотошоп??? ", – высказались подписчики Анастасии.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Автор: 25 декабря 2019, 08:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да видели мы уже эту потрепанную шапагатную шкуру,хватит.
1

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