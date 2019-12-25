"Сосок аж в подмышке": у Волочковой заподозрили жуткую мутацию

Артистка показала фанатам свое, на первый взгляд, весьма удачное фото. Знаменитость позирует вместе с юными балеринами. Она облачена в свой привычный костюм – белые штаны-клеш, облегающая майка и пуанты. Кажется, что балерина даже выглядит посвежевшей на фоне своих более юных коллег, однако при детальном рассмотрении фото многие поняли, что на самом деле вид Волочковой – не результат косметических процедур.
Приглядевшись, поклонники заметили, что Анастасия вновь злоупотребила программой для редактирования изображений, сообщает "Экспресс газета". Многие отметили, что звезда отечественного шоу-бизнеса выглядит несколько усохшей. Так комментаторы вовсю принялись вопрошать, почему балерина на фотографиях с со своей домработницей Лолой выглядит высокой, а по сравнению со своими подопечными кажется небольшой.
Кроме того, пользователи заметили еще несколько любопытных ляпов. Кто-то обнаружил у танцовщицы лишнюю коленку на левой ноге, а кто-то заприметил, что нарушены общие пропорции тела – комментаторы обратили внимание на тот факт, что голова Волочковой кажется слишком большой.
"Ой я не могу, сосок аж в подмышке торчит))))) " (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), " Работа пьяного фотошопера🙌 ", " Какой у АВ истинный рост? С Лолой прямо баскетболистка, а тут меньше девочек. Запутанная история", " Две коленки на одной ноге получились", " Это фото вообще жуть, нет слов, одни эмоции. Настя уменьшилась....Где фотошоп??? ", – высказались подписчики Анастасии.
Популярные темы форума
Кто слушал речь Владимира Путина?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
Кто есть кто.
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Что для вас главное в отношениях?
Плешивый
Впервые, а как было у Вас?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????
Обсуждаем русские сказки ,и сравниваем с сегодняшним кино,и жизнью