Галкин сцепился с Михайловым в гримерке

Популярному исполнителю, любимцу женщин Стасу Михайлову не понравилась пародия, которую сделал на него юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин. Тот достойно ответил на недовольство певца.

Максим Галкин стал очередным звездным гостем воскресной передачи "честное слово с Юрием Николаевым". Юморист рассказал о том, как делает пародии на известных персон отечественного шоу-бизнеса и что из этого выходит. Так, Галкин поведал Николаеву о недовольстве Стаса Михайлова, образ которого отразил на сцене.

"Стас Михайлов – человек, который априори не должен быть рад любой пародии на себя. Более того, он и прежде вступал в конфликты с нашим юмористическим цехом. Вот я с ним пересекаюсь в гримерке, это было года два назад. Стоит и говорит: "А что-то мне говорили ты какую-то **** про меня пел... что-то про разведенок..." Я отвечаю: "Да, пел. Более того, Стас, я сегодня снова эту пародию буду делать... Да, эту же. Другой **** у меня для Вас нет!" – хлестко ответил Михайлову Галкин. Впрочем, Максим отметил, что никто из представителей шоу-бизнеса на его пародии всерьез и надолго не обижался, потому что он на самом деле добрый.

К слову, жена Галкина Алла Пугачева, в основном, тоже остается недовольной его пародиями на себя. Максим рассказал: "Естественно, что когда ты смеешься над кем-то, это может вызвать раздражение. Если говорить об Алле – она, во-первых, всегда говорит, что это не она. Это вообще естественное желание отрицать всякую схожесть с этим гротеском. Но иногда, когда у меня что-то получалось, она говорила: "Да, вот сейчас похоже!" Она меня корректирует!"

К слову, недавно Максим Галкин получил негативный отзыв от коммунистов России на свою пародию на Владимира Ленина. Из-за этого юмориста даже предложили не пускать в эфир федеральных телеканалов. Такую идею выдвинул политик Сергей Малинкович. "Галкин, находясь на Капри в роскоши, как бы походя, явно будучи нетрезвым, позволяет себе коверкать речь "под Ленина", кривляется, употребляет разного рода полуцензурные выражения", – заявил он.

В свою очередь Галкин ответил на критику. "Я бы попросил у политика лингвистический анализ, что конкретно возмутило его в моей пародии? Я считаю, что пародировать я могу вообще кого угодно", – сказал Максим. Также артист заявил, что не употребляет алкоголь.

