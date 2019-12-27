"Аж волосы побелели": кардинально изменившаяся Клюкина ошарашила народ

Победительница шестого сезона шоу "Холостяк" Дарья Клюкина ошарашила народ неожиданным преображением. Девушка поделилась с поклонниками своим новым имиджем.

В кадре девушка позирует в серой стильной куртке и ярко-розовой шапке. Для снимка знаменитость выбрала неброский макияж, подчеркнув длинные ресницы и сделав акцент на ярких бровях. Губы же она накрасила нюдовой розовой помадой. Однако самой примечательной деталью фото стали ее волосы. Если раньше Дарья была шатенкой, то теперь же перекрасилась в платиновую блондинку.

"Масштаб сегодняшнего конкурса даже меня шокирует)) Да так сильно, что аж волосы побелели. На этот раз шансы велики у каждого" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Клюкина на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Текст она дополнила забавным смайликом в виде смеющейся до слез мордашки.

Впрочем, поклонники куда больше обратили внимание не на сам розыгрыш, а на изменения во внешности любимой знаменитости. Многие были ошарашены такой сменой образа, однако большинство отметило, что Дарье вполне себе идет новый имидж.

"Как идет блонд тебе, Даша 😍", "Вау вау вау !!! Очень красиво!!! 👏👏👏👍👍", " Очень хорошо с таким цветом 😍😍🔥", " На Ханну похожа стала", "Дашуль, поставь эту фотку на аватарку😍😍😍, оч классная😍🔥❤️", " Даша, просто огнище", "Вааууууу!!!😍", – высказались восхищенные комментаторы.