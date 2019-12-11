Стало известно секретное прозвище Кейт Миддлтон

Начав плотно общаться с королевской семьей в 2005 году, Кейт Миддлтон сразу нашла общий язык с Гарри, несмотря на его непростой характер. До нее он не особенно хотел знакомиться с возлюбленными принца Уильяма.
Кейт Миддлтон быстро сумела расположить к себе принца Гарри. С того времени они дружат. Королевская журналистка Анджела Левайн считает, что в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что принцу не хватало такого друга, как Кейт Миддлтон.
После смерти матери, принцессы Дианы, обоим братьям пришлось тяжело. Но Уильяму, как старшему, было немного проще. Ведь со временем в его жизни появились романтические отношения, и он смог переключиться с трагедии на личную жизнь.
Гарри же был одинок в своем горе. Подружившись с Кейт Миддлтон, он придал ей нежное прозвище. "Изначально она относилась к нему очень душевно. Гарри в ответ стал называть ее старшей сестрой, которой у него никогда не было. Это было его внутрисемейное обращение к Кейт", – цитирует журналистку Express.co.uk.
Напомним, ранее стало известно, что сейчас братья-принцы почти не общаются. Однако, несмотря на это, Гарри по-прежнему очень тепло относится к Кейт Миддлтон.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
До мужа было 30 мужчин
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Вы делаете минет своим парням?
Как это остановить?
Про модельную внешность Невесты покойника!
Об одной паршивой овце которая портит всё.
Просьба добиться помощи психиатра.
Над нами издеваются.