Стало известно секретное прозвище Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская всегда имела хорошие отношения с младшим братом своего мужа, принцем Гарри. Оказывается, он очень трогательно обращался к Кейт Миддлтон.

Начав плотно общаться с королевской семьей в 2005 году, Кейт Миддлтон сразу нашла общий язык с Гарри, несмотря на его непростой характер. До нее он не особенно хотел знакомиться с возлюбленными принца Уильяма.

Кейт Миддлтон быстро сумела расположить к себе принца Гарри. С того времени они дружат. Королевская журналистка Анджела Левайн считает, что в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что принцу не хватало такого друга, как Кейт Миддлтон.

После смерти матери, принцессы Дианы, обоим братьям пришлось тяжело. Но Уильяму, как старшему, было немного проще. Ведь со временем в его жизни появились романтические отношения, и он смог переключиться с трагедии на личную жизнь.

Гарри же был одинок в своем горе. Подружившись с Кейт Миддлтон, он придал ей нежное прозвище. "Изначально она относилась к нему очень душевно. Гарри в ответ стал называть ее старшей сестрой, которой у него никогда не было. Это было его внутрисемейное обращение к Кейт", – цитирует журналистку Express.co.uk.

Напомним, ранее стало известно, что сейчас братья-принцы почти не общаются. Однако, несмотря на это, Гарри по-прежнему очень тепло относится к Кейт Миддлтон.