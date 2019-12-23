Страшный и волосатый: голый Михаил Шуфутинский вызвал оторопь

Михаил Шуфутинский решил отдохнуть от выступлений. Артист поделился роликом, на котором предстал без одежды.

Исполнитель опубликовал в своем "Инстаграме" видео из бассейна. Где именно находится, певец не уточнил. Однако по кадрам понятно, что ролик снят в жаркой стране.

"Предпраздничные дни! А как проводите их вы?", – подписал свой пост Михаил Шуфутинский. Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Большинству понравилась публикация звезды, и они пожелали артисту отличного отдыха.

"Михаил, отдыхаете отлично! Глаз радуется смотря на вас", "Какая прелесть!", - высказались фолловеры Михаила Шуфутинского. Однако нашлись и те, у кого вид певца вызвал оторопь. "Ой, какие мы страшненькие и волосатенькие", – прокомментировала видео знаменитости одна из подписчиц.

Отметим, в свой 71 год Михаил Шуфутинский находится в отличной творческой и физической форме. Певец востребован и имеет огромную армию поклонников. За его публикациями в "Инстаграм" следят 98 тысяч подписчиков.