Сообщение Волочковой о рождении двух дочек стало сенсацией

Несколько лет назад у Анастасии Волочковой работала женщина по имени Рая. Балерина неизменно ласково звала ее Раечкой и при любой возможности нахваливала таланты домохозяйки. Тем удивительнее прозвучала новость о том, что артистка рассталась с помощницей. Женщина якобы оказалась нечистоплотной – Волочкова обвинила ее в краже личных вещей.
Сейчас за домом Анастасии приглядывает молодая пара. Рустам и Лола следят за порядком на территории особняка. Балерина души в них не чает. "Сегодня перед сьемкой укладку мне сделала наша домохозяюшка Лолочка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Она на все руки мастер! И в прошлом парикмахер. Мы вместе уже 4 года. Лола и ее супруг Рустам помогают во всем 👍 В нашем доме у них родились уже две дочки.😊 Мы очень душевно с Лолой близки. Замечательный она человек", – рассказала балерина.
Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена с помощницей. Артистка продемонстрировала укладку, сделанную Лолой. Судя по лицу балерины, она осталась довольна результатом. А вот ее поклонники – нет.
Слова артистки произвели эффект разорвавшейся бомбы. В комментариях танцовщицу обвинили в излишней доверчивости. Инстаграм-пользователи напомнили ей историю с Раей и обеспокоились тем, что помощники Анастасии ведут себя слишком свободно. "И как же эта Лола успевает и помогать и детей воспитывать и 3 "настругать ", г***ны им купите! Хорош уже плодиться на работе! Капец", "Она еще пятерых родит и выгонет тебя! А потом к Малахову пойдешь", "Ой, Настя! Обдерут до нитки!" – переживают за Анастасию Волочкову поклонники.
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