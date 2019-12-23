"Дуб дерево": Анастасию Волочкову крепко приложили за нелепый образ

Россияне высмеяли Анастасию Волочкову за экстравагантный внешний вид. Танцовщица предстала с цветами на голове.



Балерина в очередной раз прогадала с нарядом. Она примерила на себя образ лесной нимфы и представила фото на суд пользователей Сети. Анастасии Волочкова обернулась в полупрозрачную переливающуюся ткань, а на голову взгромоздила тюрбан с цветами.

Танцовщица рассказала, что наряд ей подобрала фотограф для съемки. "Я очень люблю цветы! И вот они даже растут у меня на голове", – подписала снимок в "Инстаграм" Анастасия Волочкова. На артистку обрушился шквал критики.

"Правильный образ – "дуб дерево"! Прямо в точку!", "Фотограф посмеялся над Анастасиюшкой", – приложили звезду фолловеры. Внимание некоторых подписчиков привлекло и нижнее белье Анастасии Волочковой, проглядывающее через ее одеяние.

В комментариях они отметили, что на этот раз артистке стоило бы предстать голой, чтобы не портить фэнтезийный образ. "Это как раз та ситуация, когда их (трусы) можно было снять. Но это ж Настя – летом в шубе, зимой в босоножках!", "Единственное фото, где без трусов было ты уместнее", – пошутили пользователи соцсети над Анастасией Волочковой.

Справедливости ради отметим, что в последнее время Анастасия Волочкова стала реже обнажаться. Как писали "Дни.ру", балерина заметно похудела и будто бы расцвела.