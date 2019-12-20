Самонадеянная Анастасия Волочкова раздвинула ноги

По словам светской львицы, ей нравится совершать несвойственные для нее вещи. Ей действительно интересно обучаться новому.
"И зрителю я предстаю в неожиданном амплуа", – добавила звезда.
К слову, речь шла о новом трюке, который Анастасия включила в ее спектакль "Балерина в зазеркалье цирка". Конечно, это шпагат, но только он исполняется во вращении и на большой высоте на лебедке.
"Голова кружится уже не только от успеха. И страшно немного трюки цирковые в воздухе исполнять...", – призналась Волочкова.
Преданные поклонники стали заваливать приму комплиментами. "Просто супер шпагат!", "Красиво очень!", "Вы такая милая, нежная и хрупкая на этом фото", "Как много вложено труда! Но результат!Полет!", – восторгались фолловеры.
"Молодец! А где все хейтеры подевались, что-то подозрительно тихо?", – поинтересовался подписчик.
Но без злопыхателей, конечно, никуда. Они, как всегда, быстренько дали о себе знать. "Скромнее быть не побывали? Я вам не завидую, мне вас жаль", "Опять за свое! Давай что-нибудь интересное!", – негодовали критики.
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