"Я запаниковала": Виктория Боня рассказала о катастрофе

В соцсети экс-участница шоу "Дом-2" сообщила, что с ней едва не приключилась катастрофа. На вечеринку знаменитость пришла в роскошном красном наряде, которые дополнила дорогим ювелирным аксессуаром. Виктория Боня надела серьги с бриллиантами и турмалином от известного бренда.
В разгар бумажной дискотеки телеведущая обнаружила пропажу одной серьги. К счастью, она вовремя это заметила. "Но я понимала, что найти ее в этой куче бумаги было практически невозможно, потому что все бесились и даже катались в ней по полу. Чуть ли не в истерике я начала думать, каким образом в этом хаосе найти свою сережку... на минуту я запаниковала", - поделилась в "Инстаграме" Виктория Боня.
Стрессовая ситуация заставила ее быстро собраться. "И тут, как молния, меня озарила мысль, каким способом нужно искать", – вспомнила Виктория Боня.
Модель нашла хитрый способ обнаружить потерянное украшение в бумаге. Она сняла туфли и ногами на ощупь нашла серьгу. Если бы Виктория Боня не сумела отыскать украшение, скорее всего, ей пришлось бы выплачивать большой штраф за дорогой аксессуар, который, похоже, был взят напрокат.
Отметим, что Викторию Боню преследует злой рок. Так, около месяца назад она попала в похожую ситуацию. Тогда звезда забыла сережку на столе в ресторане.
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