Известная телеведущая сообщила о беременности

Популярная российская телеведущая Ида Галич сообщила поклонникам радостную новость: она скоро станет мамой. В качестве подтверждения звезда разместила видеоролик, где танцует в платье, подчеркивающем округлившийся живот.
"Раз все паблики уже написали, не вижу смысла делать вид, что ничего не происходит. Когда два человека любят друг друга, такое происходит. Всем спасибо за поздравления, мы еще совсем маленькие, но конспиратор из меня так себе", – цитирует блогера Пятый канал.
В прошлом году Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева. Мужчина сделал ей предложение во время отдыха на Бали. Церемония бракосочетания состоялась в Москве, пишет "Экспресс газета".
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