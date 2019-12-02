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"Не считаю, что Бузова круче меня": Солнцев о грызущей зависти

Рустам Солнцев признался, что зависти к более успешной коллеге по шоу "Дом-2" Ольги Бузовой не испытывает. Шоумен не так воспитан.
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Ольга Бузова приобрела собственное жилье в центре Москвы за 120 миллионов рублей. Квартира в 200 квадратных метров занимает целый этаж. В апартаментах поющей телеведущей высокие потолки – около четырех метров, а окна выходят на три стороны, поэтому солнечный свет в доме звезды шоу "Дом-2" будет целый день. Пока в квартире идет ремонт, поэтому переезд знаменитость планирует не раньше 2020 года.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Рустам Солнцев

Рустам Солнцев телеведущий

"Оля представляет собой человека системы. Она системный человек и система о ней заботится. Я вне системный человек, я сам по себе, работаю я сам по себе. Оля принадлежит "Газпром-медиа", телеканалу ТНТ – это ни для кого не секрет. Эта система осуществляет заботу о ней всячески", - прокомментировал дорогостоящую покупку Бузовой в беседе с "Дни.ру" шоумен.

Рустам Солнцев добавил, что он ни в коем случае не завидует поющей телеведущей. Экс-участник "Дома-2" уверил, что родители воспитали его так, что он не испытывает этого грызущего чувства.

"Кому-то завидовать – это значит признавать, что этот человек круче меня, а я не считаю, что Бузова круче меня в данный момент времени. Это первое. Во-вторых, я никогда не ставлю себя в сравнении с девушками. Девушки – это девушки. У них сиськи, у них ложбинка, а у меня этого нет", – резюмировал бывший житель телестройки.

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Публикация от Ольга Бузова (@olgabuzovateam)

Отметим, что Рустам Солнцев тоже живет в центре столицы. Правда, квартиру скандальная звезда пока снимает. За аренду жилья шоумен отдает около ста тысяч рублей в месяц. Приобретать собственные апартаменты в ближайшее время он не собирается.

2 декабря 2019, 21:05
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Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
Ответить
Газпром-медиа ,телеканал ТНТ, Бузова круто сидит Конечно её трудно удалить из нашей жизни ,так и будем смотреть на эту уродину А так хочется жить и не видеть эту тварь
гость
Ответить
уже писать не знают что, такая чушь Два придурка
1

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