"Не считаю, что Бузова круче меня": Солнцев о грызущей зависти

Ольга Бузова приобрела собственное жилье в центре Москвы за 120 миллионов рублей. Квартира в 200 квадратных метров занимает целый этаж. В апартаментах поющей телеведущей высокие потолки – около четырех метров, а окна выходят на три стороны, поэтому солнечный свет в доме звезды шоу "Дом-2" будет целый день. Пока в квартире идет ремонт, поэтому переезд знаменитость планирует не раньше 2020 года.
"Оля представляет собой человека системы. Она системный человек и система о ней заботится. Я вне системный человек, я сам по себе, работаю я сам по себе. Оля принадлежит "Газпром-медиа", телеканалу ТНТ – это ни для кого не секрет. Эта система осуществляет заботу о ней всячески", - прокомментировал дорогостоящую покупку Бузовой в беседе с "Дни.ру" шоумен.
Рустам Солнцев добавил, что он ни в коем случае не завидует поющей телеведущей. Экс-участник "Дома-2" уверил, что родители воспитали его так, что он не испытывает этого грызущего чувства.
"Кому-то завидовать – это значит признавать, что этот человек круче меня, а я не считаю, что Бузова круче меня в данный момент времени. Это первое. Во-вторых, я никогда не ставлю себя в сравнении с девушками. Девушки – это девушки. У них сиськи, у них ложбинка, а у меня этого нет", – резюмировал бывший житель телестройки.
Отметим, что Рустам Солнцев тоже живет в центре столицы. Правда, квартиру скандальная звезда пока снимает. За аренду жилья шоумен отдает около ста тысяч рублей в месяц. Приобретать собственные апартаменты в ближайшее время он не собирается.
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