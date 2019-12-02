"Логика курицы": Хилькевич разнесли в пух и прах

Не так давно актриса Анна Хилькевич весьма резко высказалась о русских мужчинах – якобы те много пьют, плохо работают и не желают помогать женщинам. Скандальный блогер Лена Миро поспешила прокомментировать ситуацию.



Девушка едко поинтересовалась, каким было бы мнение артистки, если бы ее муж был русским? Стоит отметить, что сейчас Анна замужем за армянином – бизнесменом Артуром Волковым. В своих высказываниях Хилькевич особенно отметила эту национальность.

"Глядя на такую простенькую, такую незатейливую Анну, я почему-то думаю, что она бы наших мужиков похвалила. Муж нерусский? Буду хулить русских! Русский? Буду хвалить! Вот логика курицы. А давайте взглянем на среднестатистического россиянина по-честному, без привязки к национальности", – предложила Лена.

Миро отметила, что на самом деле ситуация с русскими мужчинами обстоит несколько лучше, чем считает Хилькевич. По ее словам, наши представители сильного пола не так много пьют, работают, а помогают женщинам, если те готовы и сами что-то дать взамен.

Блогер призвала девушек не бравировать своей половой принадлежностью и не пытаться оправдать собственное нежелание заниматься повседневными делами архаичными стереотипами. Кроме того, Миро заметила, что в современном обществе женщина уже давно не "хрустальная статуэтка", а вполне дееспособная личность, которая сама может сделать абсолютно все, что ей нужно.

"Чтобы мужчина искренне хотел вам помогать, вы сами должны хотеть и уметь ему помочь в нужную минуту. Заботится тот, кто чувствует о себе заботу, а не тот, кого долбают претензиями", – подытожила Лена в своем блоге.

