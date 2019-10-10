"Я сама разберусь!": Хилькевич отбилась от обвинений

Актриса Анна Хилькевич от природы очень хрупкая и миниатюрная девушка. Однако каждый второй считает долгом дать ей хоть какой-нибудь совет насчет фигуры, что выводит знаменитость из себя.

Судя по всему, у звезды окончательно сдали нервы, и она решила ответить злопыхателям на обвинения в анорексии. Хилькевич открыто заявила, что похудела на четыре килограмма, и виной тому жуткий энтеровирус. Из-за него Анна целую неделю не могла нормально питаться.

Сейчас ее вес составляет 45 килограммов – как до первых родов. По словам девушки, теперь можно считать, что она в идеальной форме.

"Мне почти приятно, что незнакомые мне люди так бдят, что я недобираю вес и мало ем. Но, ребят, можно я сама разберусь? И обойдемся без этих "добрых" советов? Есть огромное количество тем, кроме моих костей, которые так и хочется перетереть!" – обратилась к фолловерам Хилькевич.

Ранее Анна рассказала, что уже несколько месяцев не ест мясо. "Для меня это открытие, потому что раньше я просто жизни не представляла без кусочка стейка или колбаски", – поведала актриса. Внезапно звезде расхотелось мясных продуктов, и она поняла, что есть много вкусных блюд из рыбы или овощей.