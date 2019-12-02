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"Висит на шее пенсионерки Пугачевой": Галкина унизительно высмеяли

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Актер Демис Карибидис и юморист Михаил Галустян сразились в юмористической программе. Выполняя задания, знаменитости обидели шоумена Максима Галкина.
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Карибидис и Галустян появились в ютуб-шоу Comment Out. Актеры сражались за годовой запас картофеля и лапши быстрого приготовления.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

В рамках шоу Демис должен был написать в "Инстаграм" вокалистки Надежды Бабкиной следующий комментарий: "Ты права, Надежда, Макс Галкин, как янтарные бусы – тоже висит на шее пенсионерки Аллы Пугачевой".

Интересно, что в тексте сообщения необходимо было отметить не только саму Бабкину, но и никнеймы Галкина и Пугачевой. Это, по словам ведущего шоу Владимира Маркони, гарантирует, что Максим и его супруга Алла Борисовна увидят комментарий от Карибидиса.

Демис не хотел обижать Максима, однако перспектива наказания (артиста обещали избить полотенцем) его пугала еще больше. "Ты знаешь, Максим столько шуток в свой адрес в этом смысле прочитал и услышал", – успокаивал его соперник Михаил Галустян.

В итоге Карибидис опубликовал унизительный для Галкина комментарий. Актеру вновь пришлось вспомнить о Примадонне и ее супруге. На очередной жеребьевке его опять поставили перед выбором: оскорбить уже саму Аллу Пугачеву, либо написать гадость близким друзьям, среди которых много известных людей.

Кадр youtube.com

"Ты же явно весишь больше восьми килограммов, как тебя пускают в салон самолета? Твое место со всеми остальными животными в багажном отделении", – прозвучал текст сообщения, который Демис Карибидис должен был отправить Алле Пугачевой.

Артист отказался выполнить задание. Он предпочел послать обидные сообщения друзьям, ведь восстановить отношения с ними легче, нежели объясниться перед Примадонной.

Отметим, что в одном из интервью Алла Пугачева признавалась, что не содержит молодого мужа. Более того, артистка, как оказалось, полностью зависит от супруга в финансовом плане. Все бизнес-идеи Пугачевой провалились, а ее пенсия на тот момент составляла всего 17 тысяч рублей.

2 декабря 2019, 17:03
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