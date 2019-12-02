Батрутдинов раскрыл подноготную шоу "План Б" с Бузовой

Юморист Тимур Батрутдинов вполне серьезно верит в возможность найти любовь на реалити-шоу. По крайней мере на телепроекте "План Б", по словам артиста, созданы для этого все условия.

Тимур Батрутдинов не первый раз пробует построить личную жизнь с помощью участия в телевизионном проекте. В 2015 году юморист стал главным героем шоу "Холостяк", где за его сердце боролось два десятка девушек.

Участие в популярном проекте не помогло Батрутдинову обрести настоящие чувства. Победительницей тогда стала Дарья Канануха. Артист и его избранница успели сходить на несколько свиданий до того, как их общение прервалось из-за неопрятного эпизода.

"На одном из свиданий мы сфоткались, так на память. Гляжу в "Инстаграм" у нее фотка: "Вот мы на свидании с Тимуром, а что было дальше – вас не касается!". Ну и я понял, что просто шоу продолжается. По сути, ты не был знаком с девушкой до этого, и ты понимаешь, что ты до сих пор с ней не знаком", – рассказал Тимур Батрутдинов в интервью ютуб-шоу "А поговорить?".

Тимур признался, что после завершения "Холостяка" он поддерживает отношения только с одной из участниц. Артист подружился с Галиной Ржаксенской.

Комик не стал отрицать, что "План Б" для него в том числе и работа. Он получает гонорар за съемки в шоу. Размер заработной платы Тимур Батрутдинов называть отказался. Между тем, юморист отмечает, что не оставляет надежны найти любовь в рамках проекта.

"После "Холостяка" я скептически отношусь к поиску любви на телевидении. "Холостяк" – это мировая франшиза "Warner Bros", было бы глупо отказываться от такого. Тем более один ты и много девушек. Но все равно, этот момент: а вдруг? Ну, а вдруг? Ну, правда. Потому что все способы хороши на этой войне любви. Мне хочется уже найти… закрыть этот гештальт. Каждый раз надеюсь", – сказал Тимур.

Юморист понимает, что потенциальным невестам, он, возможно, неинтересен. Некоторые девушки идут на шоу ради известности и раскрутки собственных страниц в "Инстаграм".

После комик отметил, что главный для него плюс шоу "План Б" – это возможность общаться с участницами без камер. "Есть вещи, которые не скажешь при всех, и это позволяет лучше узнать девушку", – сказал юморист.

По словам Тимура Батрутдинова, некоторые героини забывают о том, что находятся на телешоу. Участницы воспринимают все близко к сердцу, поэтому с ними работают психологи.

Напомним, телеведущая Ольга Бузова и юморист Тимур Батрутдинов принимают участие в съемках романтического шоу "План Б". Ольге предстоит выбрать мужа, а комику – жену.