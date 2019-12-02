Разъяренная мать ударила по голове непослушную Волочкову

В свое время Анастасия Волочкова откровенно рассказала о том, что мать активно продвигала ее балетную карьеру и чуть ли не подкладывала под состоятельных и перспективных мужчин. Тамара Владимировна якобы пыталась через дочь реализовать свои амбиции. Дескать, когда-то мечтала о карьере балерины, но у нее ничего не получилось.
Также Анастасия пожаловалась, что ни один ее мужчина не нравился матери, что становилось поводом для конфликтов. Однажды дошло до рукоприкладства. "Перед концертом мы спорили с мамой в гримерной из-за "Умирающего лебедя". Я доказывала ей, что его нельзя ставить в начале концерта, потому что это медленный номер и зрители просто сразу уснут. И когда мама поняла, что ей меня не переспорить, она ударила меня по голове", – рассказала Анастасия Волочкова в своей новой книге "Плата за успех".
Отношения между родными людьми подчас были накалены до предела. Якобы мать на эмоциях пообещала балерине, что сделает все, чтобы ее отношения с дочкой были еще хуже, чем у них. Получилось это или нет, неизвестно, но Ариадна живет с отцом. Впрочем, недавно она посетила премьерный спектакль Волочковой и сфотографировалась с артисткой.
Несмотря на ссоры, женщины пытаются найти общий язык. В День матери Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" несколько фото с Тамарой Владимировной и поздравила ее с праздником. "Дорогая мамочка, спасибо тебе за все. Я очень тебя люблю и дорожу. Храни тебя Бог! Мои молитвы всегда о тебе", – написала балерина.
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