"Идеальное тело": сексапильная Глюкоза взбудоражила мужчин

Наталья Чистякова-Ионова сделала несколько кадров, которые привели ее поклонников-мужчин в восторг. Звезда позировала в раздельном черном купальнике и платье-сетке. У многих россиян она вызвала ассоциации со сказкой о золотой рыбке.
"Обожаю океан! В прошлой жизни я определенно была русалкой. И пусть эта поездка рабочая, но я успею все", – подписала снимки в "Инстаграме" певица Глюкоза. Пост знаменитости собрал массу лестных комментариев.
"В сетях запуталась", "Шикарная, слов нет", "Аж дух захватывает от такой красоты", "Русалка или рыбка?", "Идеальное тело", "Какая Вы шикарная", – восхитились фолловеры. С ними не поспоришь, ведь 33-летняя артистка действительно выглядит прекрасно.
Отметим, что певица Глюкоза умеет быть разной, что она доказала на вечеринке по случаю Хеллоуина. Исполнительница нарядилась старухой с седыми волосами и большим задом. Так звезда развеяла слухи о том, что якобы маниакально боится постареть.
Певица Глюкоза имеет не только армию поклонников, но и столь же многочисленное войско хейтеров. Злопыхатели обвиняют знаменитость в том, что она слишком часто публикует откровенные фото и предстает в нескромных нарядах перед публикой на сцене.
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