Миддлтон застукали в роддоме после слухов о беременности

Накануне супруга принца Уильяма побывала в родильном отделении одного из госпиталей Лондона. Герцогиня обсудила с врачами проблему раннего развития детей. По данным издания Hello! Magazine, королевская особа также приняла участие во встрече акушеров с молодыми мамами.
Информацию о прошедшем визите Кейт Миддлтон позднее подтвердили в пресс-службе Кенсингтонского дворца. "Герцогиня Кембриджская посетила женское отделение Kingston Hospital в Лондоне", – говорится в официальном сообщении. Другие подробности не раскрываются.
Журналисты заподозрили, что такая повышенная секретность связана с тем, что Кейт Миддлтон планирует воспользоваться полученным опытом в ближайшем будущем. Якобы супруга принца Уильяма ожидает четвертого ребенка и, таким образом, хочет лучше подготовиться к появлению нового члена семьи.
Напомним, 29 апреля 2011 года состоялась церемония бракосочетания Кейт Миддлтон и принца Уильяма. За торжественным мероприятием наблюдали миллионы людей по всему миру. Сегодня супруги воспитывают трех наследников – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.
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