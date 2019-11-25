Стало известно о новой беременности Кейт Миддлтон

Источник, знакомый с положением дел в королевской семье, заявил, что жена принца Уильяма ждет четвертого ребенка. Причем она, как и в свои предыдущие беременности, снова чувствует себя не слишком хорошо. Поэтому Кейт Миддлтон вынуждена отказываться от появления на публике.
Когда герцогиня Кембриджская вынашивала Джорджа, Шарлотту и Луи, она страдала от сильного токсикоза. И это заставляло ее менять график выхода к общественности. Судя по всему, теперь история повторяется в четвертый раз, передает Express.co.uk.
Отметим, слухи о том, что Кейт Миддлтон ждет четвертого ребенка, ходят уже несколько месяцев. К слову, британцы заметили, что супруга принца Уильяма ведет себя странно.
Напомним, сначала Кейт Миддлтон внезапно отказалась от появления на очень важном для нее мероприятии, сославшись на детей. Потом стало известно, что она не полетит с принцем Уильямом в очередной тур.
При этом она также не представила убедительных объяснений своего решения. Кроме того, появилась информация, что Кейт Миддлтон в этом году, как и Меган Маркл с принцем Гарри, не будет встречать Рождество с королевой Елизаветой II.
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