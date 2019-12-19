За рискующего остаться без жилья Киркорова отдуваются другие

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Четверг 19 декабря
Лента новостей
21:06
Итоги стрельбы в Москве: погибли сотрудники ФСБ и ГИБДД
20:32
"Есть!": ликвидацию стрелка на Лубянке сняли на видео
20:09
Все напавшие на здание ФСБ стрелки ликвидированы
20:00
Стреляли в спину: ранение сотрудника ФСБ попало на видео
19:56
Герои-гаишники кинулись спасать людей в ходе стрельбы в Москве
19:46
Стрельба под окнами ФСБ: появилось первое фото нападавшего
19:36
Путину доложили о перестрелке в центре Москвы
19:33
Впервые в истории: 11-летняя российская фигуристка исполнила четверной тулуп (видео)
19:33
У здания ФСБ после стрельбы нашли рюкзак с гранатой
19:29
Названы имена пострадавших в ходе стрельбы в центре Москвы
19:26
Жуткие кадры с места стрельбы в центре Москвы
19:20
Четыре человека погибли в результате стрельбы в центре Москвы
19:17
У здания ФСБ после стрельбы начался штурм
19:11
В здании ФСБ после стрельбы начался пожар
19:01
В центре Москвы расстреляли людей: последние подробности бойни у здания ФСБ
18:46
Стрельба в центре Москвы: у здания ФСБ ранили двух силовиков
18:41
Создатель спецэффектов покорил Москву
18:39
В Москве появилось новое "место силы" для загадывания желаний
18:32
Как избежать "озера в лесу", или вся правда о трансплантации волос
18:14
В Петербурге покажут предметы из крупнейшего клада в истории России
18:05
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
17:40
Голодные московские птицы начали поедать друг друга
17:32
Cделано необычное предположение о причинах проблем со здоровьем у Горбачева
17:18
Единороссы поддержали позицию Путина по изменению Конституции
17:17
Михаил Горбачев экстренно госпитализирован в Москве
17:01
Лучшие новогодние представления для детей и взрослых
16:53
У Стаса Пьехи не стоит: певец сделал ошеломительное признание
16:50
У собак обнаружили уникальную "человеческую" особенность мозга
16:48
"Когда вы признаете, что они ваши дети?": Путину задали неожиданный вопрос
16:33
"Возьми себя в руки и ложись в клинику": поклонники отвернулись от неадекватной Борисовой
16:04
Развлекшийся с геями Колдун шокировал признанием о жизни с Малышевой
15:42
"Индивидуальный стиль": необычный образ Галкина впечатлил стилистов
15:38
Соберется вся семья: Якубович поделился планами после слухов о серьезной болезни
15:36
"Похожа на блокадницу": странный образ Ирины Шейк шокировал публику
15:26
Сотрудники "Почты России" отравились при разборе посылок
15:10
Перенервничавший Киркоров устроил прилюдную выволочку шокированной фанатке
15:02
"Готова хребет сломать": Бородина набросилась на беременную звезду "Дом-2"
14:48
Путин высказался о пенсиях россиян
14:47
Халява кончилась: Путин спустил с небес обнаглевшего Лукашенко
14:42
"Копия – мамочка!": у Топалова не нашли сходства с сыном
14:41
Один водитель пострадал: в Башкирии столкнулись две легковушки
14:39
Выглядит комично: Тимати заплевали рядом с роскошной Решетовой
14:21
"Мой любимый, красавчик мой!": Гузеева обласкала Нагиева
14:19
"Вы придурки?": Путин резко осудил идею сдачи Ленинграда во время войны
14:18
Путин рассказал о победе России и Китая
14:09
Россия и Британия восстанавливают межпарламентские связи
14:03
Пресняков обнародовал фото беременной жены
13:56
Подруга сообщила интимные детали романа 77-летней Ангелины Вовк и молодого любовника
13:56
Фото повзрослевших отпрысков Миддлтон утекло в Сеть
13:55
Искусственные елки признаны ядовитыми
13:54
Самолет экстренно сел в Жуковском после отказа двигателя
13:43
"Руки трясутся": у Эвелины Бледанс нервный срыв
13:41
Житель Петербурга зверски избил отчима
13:28
"Подождет": Путин рассказал о новой награде для Кадырова
13:25
В работе Google произошел сбой по всему миру
13:23
Трогательное спасение оленихи с детенышами попало на видео
13:21
Выставленный напоказ почерневший банан Волочковой вызвал фурор
13:21
"Настораживает": Путин оценил выходку Зеленского после переговоров в Париже
13:17
Борисова плюнула в лицо бессовестной Кравец за продажу невинности 12-летней дочери
13:05
Грустно наблюдать: атака на "Северный поток – 2" провалилась
13:03
Женщина скончалась на месте: в Подмосковье машина сбила двух пешеходов
12:58
"Украинские танки на Кубани": Путин отбил наглую провокацию Цымбалюка
12:58
Кто стал самым популярным актером года
12:44
Под Ростовом произошла смертельная авария со школьным автобусом
12:40
"Лучше не трогать": Путин рассказал о походе к врачам
12:31
Сбежавший от жены Григорьев-Апполонов впервые рассказал о гомосексуализме
12:28
Загитова вынуждена работать ночами после известия об уходе из спорта
12:11
"Может и рухнуть": сделано заявление об импичменте Трампа
12:05
Вскрылись шокирующие планы Зеленского на Севастополь
12:04
Под Вологдой пьяный мужчина оставил дочь на улице
12:03
Пенсионерка Ангелина Вовк и ее молодой ухажер пропали после известия о свадьбе
12:01
"Светлана Одуванчикова": новый образ Ходченковой вызвал недоумение
11:30
Большая пресс-конференция Владимира Путина (видео)
11:30
Обколотую Машу Вебер сняли ночью на окраине Москвы
11:30
Лукашенко решился на подлую провокацию перед встречей с Путиным
11:30
Изменившуюся Собчак лихо припечатали
11:30
В Петербурге штормовой ветер повалил десятки деревьев (видео)
11:18
Алибасов откровенно о разводе с Федосеевой-Шукшиной и женитьбе на Ротару
11:08
Невестку Гуцериева вызвали на допрос
10:52
Бузову заставили заняться сексом после драки сосисками
10:40
Потерявший контроль Панин накинулся на таксиста
10:40
Новый любовник жестоко обманул бывшую жену Александра Малинина
10:33
Под Москвой при пожаре пострадали двое детей
10:06
"Хитрая бабка": как Алла Пугачева обвела россиян вокруг пальца
10:05
"Уральские пельмени" сделали заявление о прощальном туре
09:56
США готовятся нанести новый удар России из-за Крыма
09:29
Блогер Эрик Давидыч стал жертвой вымогателей
09:28
"Сильно не ***": Басков жестко приструнил молодого музыканта
09:16
"Измена! Караул!": Валерия закричала от увиденного
09:03
Стало известно о росте пенсий
08:48
Дом Королевой атаковали мерзкие твари
08:48
Доллар и евро отвоевывают позиции у рубля
08:30
Воспитатель детсада умерла во время эвакуации
08:20
Певица Елена Ваенга обтянула округлившийся живот
08:14
"Я уже устала": дочь Тутберидзе заговорила о тяжелом заболевании
08:05
Дональду Трампу объявили импичмент
06:13
Сделано сенсационное заявление о воссоединении Петросяна и Степаненко
05:19
"Жизнь напоказ": в шоу Рудковской заметили неясность
04:02
Знаменитый певец встал грудью за родных парализованной Заворотнюк
03:09
Самоуверенный Шепелев намерен подложить свинью собственному сыну
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Загородный отель "Волынь" стал символом комфортного отдыха
Как избежать "озера в лесу", или вся правда о трансплантации волос
Не даст проходу: сделано шокирующее заявление о назойливом поклоннике Оксаны Федоровой
Светлану Бондарчук предупредили о серьезной опасности
Актрису Корикову ожидают серьезные потери в наступающем году
Рождественское чудо: Энистон и Питт снова вместе
Шоу-бизнес

За рискующего остаться без жилья Киркорова отдуваются другие

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию о том, что поп-король российской эстрады Филипп Киркоров может лишиться недвижимости из-за огромного долга. По словам юриста, квартиру звезды никто продавать не будет.
прочитано 919 раз

Добровинский сообщил, что апартаменты певца в Латвии на торги выставляться не будут. Защитник заявил, что журналисты оболгали Филиппа Киркорова, пустив слух, дескать, недвижимость отберут и продадут в счет погашения долга.

ПО ТЕМЕ

Перенервничавший Киркоров устроил прилюдную выволочку шокированной фанатке

"Нашел на сайте гей-знакомств": Киркорова сняли с обнаженным парнем

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Представитель певца подчеркнул, что выяснять, кто именно распускает грязные сплетни певец не собирается. "Это "юридическая девственность". Мы не собираемся с этим разбираться. Зачем разбираться с человеческой глупостью? Пусть живут с этим", – сказал Александр Добровинский.

Напомним, 5 декабря Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск латвийского банка ABLV Bank о взыскании задолженности с Филиппа Киркорова. Знаменитость обязали выплатить 779 тысяч евро, а также возместить расходы по уплате госпошлины – 60 тысяч рублей. Фемида постановила, что деньги с вокалиста можно истребовать путем продажи его жилплощади.

Как оказалось, предметом спора выступила квартира Филиппа Киркорова в Латвии. Поп-король взял недвижимость в ипотеку и по каким-то причинам не выполнял свои обязательства перед банком. Так как апартаменты в залоге по кредитному договору, их могу выставить на публичные торги. Теперь за российскую звезду отдувается адвокат.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Александр Добровинский говорит, что Филипп Киркоров стал должником по независящим от него причинам. Банк, с которым российская знаменитость подписала договор, закрылся. Долгое время платить ипотеку было просто некуда.

"Два года платить нельзя было. Латвийский банк обратился в суд и потребовал четыре миллиона евро, но он их не получит, потому что мы все отстояли. Теперь решение за Филиппом Киркоровым. По прошествии нескольких дней мы решим, будем ли подавать апелляцию", – цитирует защитника "Газета.ru"

19 декабря 2019, 21:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Выше всех: Киркоров ошарашил гостей Крутого своим ростом

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Украинские танки на Кубани": Путин отбил наглую провокацию Цымбалюка
Халява кончилась: Путин спустил с небес обнаглевшего Лукашенко
Вскрылись шокирующие планы Зеленского на Севастополь
Лукашенко решился на подлую провокацию перед встречей с Путиным

Шоу-бизнес

Седокова в БДСМ-наряде влезла в грызню светских львиц и Собчак
Юная дочь Урганта поселилась в Нью-Йорке с темнокожим любовником
За рискующего остаться без жилья Киркорова отдуваются другие
Лазарев рассказал о самом большом страхе при воспитании детей

Проишествия

Странные детали стрельбы на Лубянке
"Есть!": ликвидацию стрелка на Лубянке сняли на видео
Жестокое избиение депутата сняли на видео
Трампу доложили о жуткой бойне

Lifestyle

Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Срочно: Сафронов умер во время похорон Лужкова
В Сети появился новый тизер скандального сериала "Содержанки"
"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"
Шоу-бизнес

Сделано сенсационное заявление о воссоединении Петросяна и Степаненко

Стало известно, что семья имеет неплохие шансы на воссоединение
Спорт

"Я уже устала": дочь Тутберидзе заговорила о тяжелом заболевании

Девушка занимается фигурным катанием
Шоу-бизнес

Алибасов откровенно о разводе с Федосеевой-Шукшиной и женитьбе на Ротару

Продюсер связался с представителем певицы
Политика

"Украинские танки на Кубани": Путин отбил наглую провокацию Цымбалюка

Президент высказался откровенно

Гороскоп

Расклад Таро на 2020 год для всех знаков зодиака
Гороскоп: судьбоносные даты 2020 года
Гороскоп совместимости с мужчиной-Тельцом
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова вынуждена работать ночами после известия об уходе из спорта
"Я уже устала": дочь Тутберидзе заговорила о тяжелом заболевании
Фигуристке Медведевой дали ценные рекомендации перед операцией
"Это непозволительно": Авербух осадил Ягудина из-за травли Тарасовой

Регионы

Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Странная вспышка напугала жителей Алтая (видео)
Экотехнопарк "Шиес": взгляд с другой стороны
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru