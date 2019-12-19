За рискующего остаться без жилья Киркорова отдуваются другие

Добровинский сообщил, что апартаменты певца в Латвии на торги выставляться не будут. Защитник заявил, что журналисты оболгали Филиппа Киркорова, пустив слух, дескать, недвижимость отберут и продадут в счет погашения долга.
Представитель певца подчеркнул, что выяснять, кто именно распускает грязные сплетни певец не собирается. "Это "юридическая девственность". Мы не собираемся с этим разбираться. Зачем разбираться с человеческой глупостью? Пусть живут с этим", – сказал Александр Добровинский.
Напомним, 5 декабря Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск латвийского банка ABLV Bank о взыскании задолженности с Филиппа Киркорова. Знаменитость обязали выплатить 779 тысяч евро, а также возместить расходы по уплате госпошлины – 60 тысяч рублей. Фемида постановила, что деньги с вокалиста можно истребовать путем продажи его жилплощади.
Как оказалось, предметом спора выступила квартира Филиппа Киркорова в Латвии. Поп-король взял недвижимость в ипотеку и по каким-то причинам не выполнял свои обязательства перед банком. Так как апартаменты в залоге по кредитному договору, их могу выставить на публичные торги. Теперь за российскую звезду отдувается адвокат.
Александр Добровинский говорит, что Филипп Киркоров стал должником по независящим от него причинам. Банк, с которым российская знаменитость подписала договор, закрылся. Долгое время платить ипотеку было просто некуда.
"Два года платить нельзя было. Латвийский банк обратился в суд и потребовал четыре миллиона евро, но он их не получит, потому что мы все отстояли. Теперь решение за Филиппом Киркоровым. По прошествии нескольких дней мы решим, будем ли подавать апелляцию", – цитирует защитника "Газета.ru".
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