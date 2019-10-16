Пьеха сделал откровенное признание о состоянии на съемках шоу

Артист сообщил, что страдает сезонной аллергией – поллинозом. Во время съемок шоу "Три аккорда" его атаковал приступ.
"Тогда на несколько дней из-за этого у меня пропал голос. Как правило, в такие периоды я стараюсь не петь, но в этот раз были съемки, да еще и был уже финал шоу… А для меня петь было проблематично даже чисто физически", – цитирует Стаса Пьеху "7Дней".
"Последние две программы я был под действием таблеток и противоаллергенных уколов, потому что иначе петь было просто нереально", – признался исполнитель. Ему даже пришлось принимать гормональные таблетки. Особенно в этот период переживала за певца его сестра Эрика.
Волновался за заключительный номер и сам Стас Пьеха. Но, поняв, что ничего не может поделать с заболеванием кроме лечения, он принял все, как есть. "Я сделал укол против аллергии, выпил все таблетки и пошел на выступление с принятием. И, мне кажется, у меня все получилось", – поделился артист.
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