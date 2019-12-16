Миддлтон шокировала общественность первым словом сына

Сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцу Луи, исполнилось полтора года. И он уже вовсю разговаривает.

Королевский малыш уже давно общается с семьей, но его мама Кейт только сейчас сообщила, какое слово было первым для ее сына. Стоит отметить: оно стало полной неожиданностью для всех.

Обычно дети начинают разговаривать со слов "мама" или "папа", но Луи, как необычный ребенок, решил поступить нестандартно. Дело в том, что Кейт Миддлтон – настоящая кулинарка. В канун Рождества она идет на кухню, и сама готовит вкусный ужин.

В рождественской программе для ВВС Кейт собирается готовить вместе с Мэри Берри – британской кулинарной писательницей и телеведущей. Пока Миддлтон готовилась к съемкам, а также неоднократно пользовалась книгами Мэри Бэрри для приготовления праздничного ужина, Луи все время находился рядом. Он с интересом разглядывал одну из книг, на обложке которой была фотография писательницы. Мама сказала сыну, что это Мэри Берри. В ответ малыш Луи повторил: "Мэри!"

Естественно, родители были немало удивлены такой реакцией сына, но отнеслись к этому с юмором. Сейчас Луи уже довольно живо разговаривает и радует королевскую семью полными фразами.

Кроме Луи, у принца Уильяма и Кейт Миддлтон есть ещё два ребенка: сын Джордж 7 лет и дочь Шарлотта 5 лет. Напомним, пара познакомилась во время учёбы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии.