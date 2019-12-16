"Под строгим запретом": участник шоу "План Б" раскрыл правду о телепроекте

Роман Гриценко, боровшийся за сердце Ольги Бузовой, поделился подробностями жизни на съемочной площадке. Он заявил, что в шоу "План Б" романтические отношения между участниками были под запретом.



После того, как поющая ведущая выгнала всех кавалеров шоу "План Б", Роман Гриценко впервые прокомментировал ее решение. Также молодой человек рассказал, что после окончания съемок он продолжает общаться с участниками проекта Валерием Поповичем и Денисом Воронко.

По его словам, все соперники вели себя в рамках шоу достойно, поэтому никаких конфликтов между ними не было. "Это и была борьба, но она была какая-то честная. Не было никаких трений. Никто ко мне не подходил, ничего не предъявлял, никаких разборок не было", – объяснил Гриценко "ВокругТВ".

Прокомментировал Роман и слухи о том, что во время съемок шоу "План Б" некоторые участники так сблизились, что после окончания проекта у них начался роман. Он заявил, что организаторы держали парней и девушек отдельно друг от друга, чтобы никаких романтических отношений между ними не возникло.

"Нас не пытались свести. Наоборот сказали, что мы не должны общаться друг с другом, что мы существуем параллельно. Мы с девочками виделись только на церемониях", – поделился ухажер Ольги Бузовой. Он добавил, что никаких интриг и чувств не было.

"Этого ничего не было. Реально. Я скажу больше, всё это держалось под строгим запретом. Нам нельзя было пересекаться вплоть до последних серий, когда у нас была вечеринка", – заявил Гриценко. Общаться участники шоу "План Б" стали лишь в последние недели съемок. По словам молодого человека, "девчонки оказались нормальными, адекватными, без короны на голове". Вне проекта парни и девушки стали приятелями.

Напомним, после очередного выпуска шоу "План Б" поклонники Ольги Бузовой остались разочарованы, поскольку звезда выгнала последних претендентов на свое сердце. По решению певицы проект покинули Валерий Попович и Роман Гриценко. Теперь в рамках романтического шоу ведущая будет помогать искать любовь своему другу Тимуру Батрутдинову.