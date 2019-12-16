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"Под строгим запретом": участник шоу "План Б" раскрыл правду о телепроекте

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. Фото: instagram.com/marinakravets
Роман Гриценко, боровшийся за сердце Ольги Бузовой, поделился подробностями жизни на съемочной площадке. Он заявил, что в шоу "План Б" романтические отношения между участниками были под запретом.  
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После того, как поющая ведущая выгнала всех кавалеров шоу "План Б", Роман Гриценко впервые прокомментировал ее решение. Также молодой человек рассказал, что после окончания съемок он продолжает общаться с участниками проекта Валерием Поповичем и Денисом Воронко.

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По его словам, все соперники вели себя в рамках шоу достойно, поэтому никаких конфликтов между ними не было. "Это и была борьба, но она была какая-то честная. Не было никаких трений. Никто ко мне не подходил, ничего не предъявлял, никаких разборок не было", – объяснил Гриценко "ВокругТВ".

Прокомментировал Роман и слухи о том, что во время съемок шоу "План Б" некоторые участники так сблизились, что после окончания проекта у них начался роман. Он заявил, что организаторы держали парней и девушек отдельно друг от друга, чтобы никаких романтических отношений между ними не возникло.

"Нас не пытались свести. Наоборот сказали, что мы не должны общаться друг с другом, что мы существуем параллельно. Мы с девочками виделись только на церемониях", – поделился ухажер Ольги Бузовой. Он добавил, что никаких интриг и чувств не было.

"Этого ничего не было. Реально. Я скажу больше, всё это держалось под строгим запретом. Нам нельзя было пересекаться вплоть до последних серий, когда у нас была вечеринка", – заявил Гриценко. Общаться участники шоу "План Б" стали лишь в последние недели съемок. По словам молодого человека, "девчонки оказались нормальными, адекватными, без короны на голове". Вне проекта парни и девушки стали приятелями.

Напомним, после очередного выпуска шоу "План Б" поклонники Ольги Бузовой остались разочарованы, поскольку звезда выгнала последних претендентов на свое сердце. По решению певицы проект покинули Валерий Попович и Роман Гриценко. Теперь в рамках романтического шоу ведущая будет помогать искать любовь своему другу Тимуру Батрутдинову.

Автор: 16 декабря 2019, 08:53
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