Гагарина ошеломила публику методами воспитания двухлетней дочери

Гарик Мартиросян пошутил, что певицу пригласили как участницу кастинга на место Александра Цекало, который в день концерта находился в США. Но на самом деле Полина Гагарина стала полноценной гостьей шоу.
Иван Ургант напомнил, что эпизод "Маша плюс каша" российского мультфильма "Маша и Медведь" стал единственным анимационным роликом, набравшим более 4,5 миллиарда просмотров на "Ютубе". Он спросил Полину Гагарину, смотрит ли она его со своей дочкой. Звезда ошарашила ответом.
Оказывается, девочка еще не видела ни одной серии популярного сериала. "Нет", – приводит ответ исполнительницы "Собеседник.ru". Актер Сергей Светлаков, Иван Ургант и Гарик Мартиросян проглотили языки от неожиданности.
Мартиросян поинтересовался, есть ли у певицы дома интернет. "Что же ты тогда показываешь дочери?" – с недоумением спросил Светлаков. "Я показываю ей "Бонифация", – призналась Полина Гагарина.
Напомним, мультфильм "Каникулы Бонифация" рассказывает о приключениях циркового льва, отправившегося в отпуск к бабушке в Африку. Его премьера состоялась в 1965 году. Судя по всему, Полина Гагарина предпочитает воспитывать дочь на старых добрых советских мультсериалах.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Изменила мужу.
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Замуж за мусульманина
О жертвах
Мой первый мужчина
Ненависть к родителям.
Нужен совет.
Моя подруга лесбиянка