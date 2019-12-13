Уплыли денежки: Королева лишилась состояния

Декабрь для артистов – время самое горячее. Праздничные концерты, новогодние съемки, корпоративы сменяют друг друга. А Наташа Королева и вовсе подписалась выступать в цирке. За что и поплатилась.

В Цирке Никулина на Цветном бульваре Наташа Королева теперь выступает в шоу "Тайна новогодней звезды". Когда-то она училась в эстрадно-цирковом училище, которое находилось в помещении Киевского цирка, поэтому певица на манеже выглядит органично.

Ради выступления на премьерном шоу Королевой пришлось пойти на серьезные жертвы. Как выяснил Sobesednik, ради выхода на манеж певица даже отменила выступление в Америке. В день премьеры Наташа должна была улетать в США, но поездку пришлось отменить.

"У меня в Штатах несколько важных мероприятий, на которых я выступаю, – говорит звезда. – От одного из них отказалась, потому что это очень красивое шоу заканчивается песней с моим голосом, и я должна была выйти к зрителям".

Как говорят промоутеры, из-за этого Королева потеряла больше миллиона рублей – целое состояние! Но певица-богачка не отчаивается. В этом году спрос на Наташу Королеву отменный: ее называют одной из самых востребованных звезд на новогодних корпоративах. По данным букинговых агентств, певица получает не менее 850 тысяч рублей за 45-минутное выступление. Если концерт проводится не в Москве, приглашающая сторона дополнительно оплачивает переезд и проживание артистке и ее команде.