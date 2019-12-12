"Не пущу на порог": Повалий отказалась принять инфицированного друга

Самая известная и красивая певица Украины Таисия Повалий отметила 55-летие. Увы, не так, как планировала. Националисты сорвали ее юбилейный концерт в Киеве, поэтому торжество прошло без пафоса, в тихой семейной обстановке.

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