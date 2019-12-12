"Не пущу на порог": Повалий отказалась принять инфицированного друга

За уставленным праздничными яствами столом у народной артистки было всего восемь человек: сама Тая, ее супруг и продюсер Игорь Лихута, сын Денис, невестка Светлана, внук Демьян, мама Нина Даниловна и специально приехавший друг семьи, певец-шансонье Гарик Кричевский с женой. Планировалось, что придет еще одна семейная пара, но те заболели ангиной.
Их певица даже на порог не пустила, чтобы не распространять инфекцию, ведь дома маленький ребенок с неокрепшим организмом. Подарки и цветы друзья передавали через охранника.
Угощали собравшихся деликатесами – копченым угрем, элитными сырами, новозеландской ягнятиной, перепелками и красной рыбой. Не обошлось, конечно, без солений и трех видов сала со знаменитого Бессарабского рынка.
"Все было очень уютно, по-домашнему. Мы пели, рассказывали анекдоты, смеялись, Тая даже пригубила шампанского, хотя обычно не любит это дело", – сообщил любимый муж Повалий.
Что касается подарков, сын подарил Таисии Повалий песню, а муж – небольшое элегантное колье. Спустя день после застолья звезда отправилась записывать очередную композицию для украиноязычного альбома, который должен выйти в новом году.
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