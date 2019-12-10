"Делали надрезы и выдавливали": уколы "красоты" довели Повалий до больницы

Повалий не скрывает – она завсегдатай салонов красоты. Артистка с особой тщательностью ухаживает за внешностью, ведь ей, в силу профессии, необходимо как можно дольше оставаться красивой и молодой.
Между тем первое знакомство Таисии с косметологией было крайне неудачным. В 1994 году, когда в Одессе открылась первая клиника, Повалий вместе с подругами туда наведалась. Звезда решила убрать мимические морщины с помощью уколов "красоты".
По словам артистки, тогда в косметологии только начинали использовать гиалуроновую кислоту. Методика была новой, о противопоказаниях и побочных эффектах знали мало.
"И мне обкололи носогубные и межбровные морщинки. Через год на лбу вылезла шишка. Врачи просили прощения и пытались убрать, но опасно – это же лицо, где огромное количество нервных окончаний. В общем, инородное вещество не рассосалось и до сих пор со мной, мигрирует – пару лет назад спустилось в область под глазом", – цитирует Таисию Повалий StarHit.
Когда вокалистка решилась на мезотерапию, косметолог случайно попала иглой в шишку. Под кожей началось воспаление. Образовался огромный фурункул. Звезде пришлось обратиться в больницу. "Делали надрезы и выдавливали. Семь дней потом принимала антибиотики", – поделилась Таисия Повалий.
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