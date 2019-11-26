Юлия Савичева об уходе от мужа: Я некрасиво себя повела

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Вторник 26 ноября
Лента новостей
07:59
Чип или татуировка: в России хотят маркировать домашних животных
02:23
Гороскоп на декабрь
00:17
Сухоруков о "Брате 3" с Бодровым, романе с Дягилевой и потенции
21:59
На Украине устроили чудовищный мордобой из-за бессмертного хита Газманова
21:23
Такого еще не было: у Крымского моста произошло поразительное событие
20:29
В Москве скончался народный артист России
20:19
Российский турист умер в Таиланде при загадочных обстоятельствах
19:34
В Россию пытались нелегально провезти 22 мартышки
19:12
В Пскове отец пациентки ударил ножом детского врача
19:10
"Неожиданно!": Бузова поделилась мудростью с Садальским
19:04
Алла Пугачева показала скрытые таланты
18:49
Ушлый племянник разбазарил многомиллионное наследство Людмилы Зыкиной
18:47
Колют успокоительные: редактор "Интерфакса" попала в психбольницу
18:26
Бородина разоблачила падкую до склок Собчак
18:26
Побежавший на Запад Лукашенко плюнул на Россию
18:15
В Москве маленький ребенок упал с девятого этажа
17:59
Названы лучшие национальные проекты Программы "Развитие регионов. Лучшее для России"
17:46
Попытки Киева утопить Москву с треском провалились
16:54
Счастливый 79-летний Виторган показал подросших дочек
16:52
В Москве мужчина с ножом набросился на бывшую жену из-за ребенка
16:36
Анна Семенович откровенно о романе со звездой "Дома-2"
16:34
В Москве загорелось административное здание
16:22
"Это наша область": Лукашенко разинул рот на российские территории
16:16
Стало известно о новой беременности Кейт Миддлтон
16:11
Разведенная с Плющенко Рудковская закатила истерику
16:10
В “Останкино” наградили победителей фестиваля “Телемания”
16:07
"Лишь бы только без проклятий и дурных слов": Сухоруков о роли в нашумевшем фильме "Брат"
16:02
В Киеве объявили об отказе от минских соглашений
15:59
Почему мужчины избегают свадьбы
15:43
В Екатеринбурге беременная женщина избила и ограбила бабушку-ветерана
15:35
В Петербурге на набережной Фонтанки пырнули ножом таксиста
15:31
"Пить не буду": предложение Поклонской о Ротару отклонили
15:26
"Она отталкивала меня от себя": молодой муж рассказал об отсутствии секса с Лолитой
15:21
Дочь Маликова воспитывает брата настоящим мужчиной (видео)
15:10
"Мертвецы вылезают": Малинин дерзко припечатал вернувшуюся Ветлицкую
14:58
Спевшийся с националистами Зеленский совершил роковую ошибку
14:55
Натянувшая лицо Борисова вызвала шок
14:54
"Идите лесом!": рассвирепевшая Чехова стала горой за сына
14:40
Число отравившихся газом в Нижегородской области выросло до 45
14:29
Не будь жирной свиньей: Собчак до потери сознания гоняет в спортзале малолетнего сына
14:05
На севере Москвы мужчина умер в стоматологической клинике
14:05
Злоумышленники разбили машину звезды "Дома-2"
13:58
"Нафига они нужны?": россияне в недоумении от поездов через Крымский мост
13:50
"Жгучее чувство": Шепелев сгорает от стыда
13:48
Зеленскому предъявлено жесткое обвинение
13:47
Актера Ульянова срочно госпитализировали в тяжелом состоянии
13:37
От кого беременна Светлана Ходченкова
13:34
Неизвестные напали на посольство Белоруссии в России
13:32
Ольгу Бузову уличили в грязной лжи
13:30
В России выбирают номинантов премии "Headliner года – 2019"
13:26
Чем опасна асимметрия лица
13:17
Резвились два дня: миллионер уединился с Собчак за огромные деньги
13:13
Международный трибунал: над Порошенко нависла новая угроза
13:11
Десятки школьников отравились газом в Нижегородской области
13:05
Названа безопасная доза кофе
12:51
Запад попался на наглой лжи о Сирии
12:48
Последствия страшного стихийного бедствия попали на видео
12:40
"Это хуже, чем сделать пакость": известный певец о конфликте Пугачевой и Агузаровой
12:23
В Подмосковье у пенсионера украли более 300 тысяч рублей
12:22
Как белая роза: россияне возлюбили Брежневу в эксцентричном наряде
12:20
Проговорившийся о любовницах Лукашенко угодил в скандал
12:18
"Мне не хватает его всегда": интимное заявление Баскова о Киркорове
12:09
На Красной площади открыли гастробар
12:06
Под Новгородом два человека заживо сгорели в доме
12:05
Меньшова после пластики стала неузнаваемой
11:43
"Они запрыгают": Авербух дал шанс списанным со счетов Загитовой и Медведевой
11:42
В Приморье полуголый ребенок чистил крышу школы от снега
11:38
Как завоевать мужчину-Стрельца
11:37
Связан с уголовниками: вскрылась неприятная правда о Зеленском
11:35
В Донбассе разоблачили бывшего мэра-шпиона
11:32
Маша Вебер снова встречается с ушедшим от Юлии Волковой бывшим мужем
11:19
Сына-фрика Елены Яковлевой поймали и избили
11:17
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
11:10
"Клоп, который присосался к коллективу": новая версия развала "Уральских пельменей"
10:55
Пьяный житель Уфы ограбил полицейского
10:53
Зеленскому поставили жесткое условие
10:49
По следам Панина: Колдуна с накрашенными губами и в колготках сняли в центре города (фото)
10:40
Авиарейсы из Москвы в Хельсинки отменили из-за забастовки
10:37
Известный футболист разделся вместе с мужчиной на глазах возбужденной толпы (видео)
10:15
Волочкова без лифчика покалечилась в неожиданном месте
10:09
Медики назвали пять симптомов недостатка "солнечного" витамина
10:04
Пресняков возмущен проверкой на наркозависимость
09:50
Москвичей предупредили о резком понижении давления
09:38
Выходка Батрутдинова на шоу "План Б" стала сенсацией
09:35
Дочь показала Заворотнюк и поздравила с важной датой
09:26
Личный разговор Путина довел украинцев до исступления (видео)
09:21
Завязали со спиртным: Вайкуле сообщила подробности застолий с Пугачевой
09:20
Дворники устроили драку в центре Москвы
09:04
Стало известно о дочке Фриске и Шепелева
09:03
Жуткие кадры: гимнастка сорвалась с большой высоты во время представления
08:59
Меган Маркл и принца Гарри хотят лишить самого важного
08:45
Популярная певица найдена мертвой
08:35
Внешность кардинально изменившейся Агузаровой рассмотрели под микроскопом
08:28
Крутой оправдался за провал на "Евровидении"
08:22
У Эрнста родится четвертый ребенок
07:56
Первая женщина-ректор СПбГУ умерла от рака
06:35
"Уже не поможет": забитого Порошенко лишили главной надежды
05:42
"Врач сказал – хорош": Шнуров пожаловался на проблемы со здоровьем
02:35
"Я рыдаю": Ковальчук довела россиян до слез своими откровениями
23:10
"В единый кулак": Пригожин нашел жесткую управу на обидчиков Лепса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как завоевать мужчину-Стрельца
Почему мужчины избегают свадьбы
На Красной площади открыли гастробар
Зеленский принял роковое решение для Украины
"Все пороки ее жизни налицо!": россияне жестко опустили постаревшую Андрейченко
Решетова решила увезти сына подальше от России
Шоу-бизнес

Юлия Савичева об уходе от мужа: Я некрасиво себя повела

Юлия Савичева. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Савичева пришла на шоу Аллы Довлатовой. Популярная певица откровенно рассказала о проблемах в личной жизни.
прочитано 206 раз

Юлия Савичева начала встречаться с будущим мужем Александром Аршиновым с 18 лет. Но оформили влюбленные отношения только пять лет назад. Певица призналась, что они пережили разные периоды в отношениях. Был даже момент, когда она приняла непростое решение и ушла. Артистка призналась, что сама сильно переживала после ухода.

ПО ТЕМЕ

Савичева раздала смачных затрещин матерщинникам

Савичева раздала смачных затрещин матерщинникам

 Юлия Станиславовна Савичева

Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

"Я некрасиво себя повела. Там была очень непростая ситуация. Я около полугода жила одна. Сделала, конечно, глупость. Я собрала вещи и ушла. В те годы пропадала на гастролях. Постоянно отсутствовала дома. И вот тут какой-то холодок пробежал между нами. Ну и личные моменты были насчет детей. Потом он вернулся за мной. Я, конечно, мучилась эти полгода", – откровенно рассказала Юлия Савичева.

Два года назад певица подарила супругу дочь Анну. Артистка не скрывает, что рождение ребенка далось ей непросто. В недавнем интервью она рассказала, что узнала о своем интересном положении будучи в Португалии, где у ее мужа живут родственники. Счастливые супруги приняли решение остаться в теплой стране на весь срок беременности Юлии.

Дело в том, что первый триместр выдался для Савичевой крайне напряженным. Певице пришлось приложить усилия, чтобы удачно выносить беременность. Артистка призналась, что у до рождения дочери Анны у нее был выкидыш. А потом ей и вовсе не удавалось забеременеть. Поэтому дочь – долгожданный и очень любимый ребенок.

Интересно, что весьма откровенная с поклонниками, Юлия Савичева еще ни разу не показала фото дочери общественности. У себя в инстаграм-аккаунте исполнительница лишь по частям демонстрирует наследницу, а однажды выставила снимок, на котором маленькая Аня запечатлена со спины.

Автор: 26 ноября 2019, 08:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как звезды погуляли на свадьбе Савичевой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Побежавший на Запад Лукашенко плюнул на Россию
Попытки Киева утопить Москву с треском провалились
"Это наша область": Лукашенко разинул рот на российские территории
В Киеве объявили об отказе от минских соглашений

Шоу-бизнес

Юлия Савичева об уходе от мужа: Я некрасиво себя повела
"Не первой свежести": нарядившаяся Волочкова опростоволосилась перед россиянами
Побитую Наталью Ветлицкую вышвырнули на улицу
"Пожалеешь": в вопящего Яббарова из шоу "Дом-2" запустили кокосом

Проишествия

Запад попался на наглой лжи о Сирии
Известная рок-певица и ее мать: раскрыты личности умерших в московской квартире женщин
Последние данные о жуткой бойне в Благовещенске
Эксклюзив: проведена психиатрическая экспертиза доцента-расчленителя

Lifestyle

Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
"Красиво сделано": Мединский высказался о скандальном фильме с Асмус
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
Шоу-бизнес

Стало известно о дочке Фриске и Шепелева

Анна Семенович передала разговор с воодушевленной певицей
Шоу-бизнес

Крутой оправдался за провал на "Евровидении"

Композитор уверен: ничего страшного не случилось
Общество

Меган Маркл и принца Гарри хотят лишить самого важного

Монаршие особы оказались в затруднительном положении
Шоу-бизнес

Завязали со спиртным: Вайкуле сообщила подробности застолий с Пугачевой

Прибалтийская дива встретилась с Примадонной

Гороскоп

Гороскоп на декабрь
Как завоевать мужчину-Стрельца
Совет на выходные
Как завоевать мужчину-Скорпиона

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Они запрыгают": Авербух дал шанс списанным со счетов Загитовой и Медведевой
Известный футболист разделся вместе с мужчиной на глазах возбужденной толпы (видео)
Тотьмянина не могла найти себе места из-за рака
"Дом не купить": Туктамышева раскрыла доходы фигуристов

Регионы

"Нафига они нужны?": россияне в недоумении от поездов через Крымский мост
В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного
Жуткие детали стрельбы в Благовещенске попали на видео
Напавшим на Крымский мост украинцам дали отпор
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru