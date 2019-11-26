Юлия Савичева об уходе от мужа: Я некрасиво себя повела

Юлия Савичева пришла на шоу Аллы Довлатовой. Популярная певица откровенно рассказала о проблемах в личной жизни.

Юлия Савичева начала встречаться с будущим мужем Александром Аршиновым с 18 лет. Но оформили влюбленные отношения только пять лет назад. Певица призналась, что они пережили разные периоды в отношениях. Был даже момент, когда она приняла непростое решение и ушла. Артистка призналась, что сама сильно переживала после ухода.

"Я некрасиво себя повела. Там была очень непростая ситуация. Я около полугода жила одна. Сделала, конечно, глупость. Я собрала вещи и ушла. В те годы пропадала на гастролях. Постоянно отсутствовала дома. И вот тут какой-то холодок пробежал между нами. Ну и личные моменты были насчет детей. Потом он вернулся за мной. Я, конечно, мучилась эти полгода", – откровенно рассказала Юлия Савичева.

Два года назад певица подарила супругу дочь Анну. Артистка не скрывает, что рождение ребенка далось ей непросто. В недавнем интервью она рассказала, что узнала о своем интересном положении будучи в Португалии, где у ее мужа живут родственники. Счастливые супруги приняли решение остаться в теплой стране на весь срок беременности Юлии.

Дело в том, что первый триместр выдался для Савичевой крайне напряженным. Певице пришлось приложить усилия, чтобы удачно выносить беременность. Артистка призналась, что у до рождения дочери Анны у нее был выкидыш. А потом ей и вовсе не удавалось забеременеть. Поэтому дочь – долгожданный и очень любимый ребенок.

Интересно, что весьма откровенная с поклонниками, Юлия Савичева еще ни разу не показала фото дочери общественности. У себя в инстаграм-аккаунте исполнительница лишь по частям демонстрирует наследницу, а однажды выставила снимок, на котором маленькая Аня запечатлена со спины.