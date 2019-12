Больная раком певица без части мозга умерла

Согласно данным западных СМИ, солистка легендарной группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась на 62-м году жизни. Отметим, что несколько лет назад артистка боролась с опухолью головного мозга.

Печальную новость распространила сама группа Roxette. "С большой грустью мы должны объявить, что ушла одна из наших самых любимых певиц. Мари Фредрикссон скончалась в апартаментах утром 9 декабря от своей прежней болезни", – цитирует пресс-релиз телеграм-канал Life Shot. Артистке был 61 год.

Отметим, что до последней минуты своей жизни Мари боролась с раком головного мозга. Страшный диагноз певице поставили еще в 2002 году. Как утверждают медицинские СМИ, в ходе лечения Фредрикссон лишилась фрагмента мозга, ослепла на правый глаз и оказалась частично парализованной. Несмотря на жуткие последствия, болезнь не подкосила певицу, она продолжала гастролировать и вела активный образ жизни.

Мари родилась в Швеции 30 мая 1958 года. Она прославилась не только как солистка группы Roxette, но и как композитор, автор песен, пианистка. Однако именно участие в коллективе сделало ее поистине всемирно известной. В группе Фредрикссон много пела на английском языке, и многие хиты записаны именно на этом языке.

Одна из музыкальных композиций – It Must Have Been Love – даже стала саундтреком к фильму 1990 года "Красотка", прославившем актрису Джулию Робертс. Великолепное исполнение Мари, пронзительно поющей о любви, как нельзя лучше легло в канву картины, повествующей о не просто плотской привязанности миллионера и проститутки.

Ее коллега по группе Пер Гессле во многих интервью признавался, что Мари Фредрикссон – "самый лучший друг, о котором можно только мечтать", несмотря на то, что "у нее не самый сладкий характер".