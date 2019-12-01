Откровенную ложь Асмус восприняли всерьез

По словам звезды, сообщения о том, что в последнее время съемки ей даются непросто, ложны. Кристина Асмус сказала, что любит свою работу.
"Дорогие журналисты, я очень вас прошу перестать клеветать", – сказала артистка в опубликованном в "Инстаграм" видео.
Также звезда рассказала о плотном рабочем графике. Кристина призналась, что практически всю ночь провела на съемочной площадке. Теперь ей необходимо поехать на интервью, а после отправится на репетицию. Вечером Асмус примет участие в спектакле. Далее запланировано посещение мероприятия, связанного с проектом "Вернувшиеся".
Кристина Асмус добавила, что за последние три дня спала всего три часа. Также звезда пожаловалась на больную спину и высокую температуру.
Подписчики в большинстве своем знаменитость пожалели. Звезде посоветовали беречь себя.
Получив несколько сотен комментариев со словами поддержки, Кристина Асмус поспешила успокоить поклонников. Артистка призналась, что пошутила. Судя по всему, звезда хотела высмеять журналистов, а в итоге ввела подписчиков в заблуждение.
"У меня вопрос – вы без звука, что ли, смотрите??!! Я же полную ересь говорю в видео. Приятно, конечно, но все же я ожидала сплошные комменты – "😂" (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – призналась Кристина Асмус.
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