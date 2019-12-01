Исхудавшую донельзя Боню отправили к врачу

В личном микроблоге знаменитость рассказала, что в последние дни отчаянно пыталась набрать килограммы. Однако добиться положительных результатов телеведущей так и не удалось: вес остался на прежней отметке.
"Сейчас встала на весы и мой вес снова 50 килограммов. Уже смех сквозь слезы! Девочки, ну скажите мне, что за фигня? Как мне удержать вес? Опять одни косточки торчат. Что мне делать? Меня реально волнует этот вопрос", – написала в соцсетях Виктория Боня.
Многие подписчики испугались за здоровье знаменитости и посоветовали ей незамедлительно обратиться к врачу. "Вика, может, к специалистам сходить? А то тут насоветуют", "Проверьте щитовидку и гормоны", "Сдайте анализ на ВИЧ", – делились мыслями пользователи.
Другие комментаторы заявили, что Виктории Боне следует радоваться своему весу. "Расслабьтесь и перестаньте контролировать свой вес", "Это же прекрасно. У большинства все наоборот", "Вика, вы и так прекрасно выглядите!", – поддержали телеведущую поклонники. Один из пользователей даже в шутку предложил звезде поделиться своим жиром.
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