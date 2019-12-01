"Шикарные дыньки": Лолита вывалила огромную грудь перед публикой

Накануне знаменитость рассказала поклонникам о любимых косметических средствах. В ролике, опубликованном в социальных сетях, звезда протестировала ампулу и новую туалетную воду. Для видео Лолита Милявская примерила черное боди с глубоким декольте.
Многие пользователи пришли в восхищение от фигуры 56-летней знаменитости. "Шикарное тело без целлюлита и дряблости! Если еще учесть, какой у вас рабочий график, так вообще вы космос", "Какие шикарные дыньки", "Грудь – достояние республики. Еле оторвался", – написали восторженные комментаторы.
Один из подписчиков отметил, что артистка похорошела после расставания с мужем-альфонсом. "При муже были бабушкой, а теперь расчехлились, и снова секси", – выразил мнение пользователь. "Видимо, да. От мужчины много зависит, значит, в нем не было огня", – согласился с ним другой комментатор.
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Однако пикантный ролик пришелся по вкусу не всем подписчикам. Некоторые пользователи назвали образ Лолиты Милявской вульгарным. "Как-то не очень смотрится. Зрелая женщина и без штанов", "Впечатление, что Лолита сидит в туалете. Ни добавить, ни прибавить", "Нет слов. Остановите это", – делились мыслями комментаторы.
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