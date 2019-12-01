Савельева раскатала губу на дочку Лазарева

В ролике, который исполнитель выложил в свой "Инстаграм", Сергей Лазарев держит Анечку на руках. Девочка одета в зеленое платье. На кадрах малышка звонко смеется. Ее рассмешил брат Никита, который резвился на диване.
Певец признался, что у него выдался выходной, который он посвятил детям. Первой на пост отреагировала Саша Савельева. Экс-солистка группы "Фабрика" не так давно тоже стала мамой. У нее родился сын Леон. Мальчику уже восемь месяцев.
Судя по всему, дочка Лазарева приглянулась певице – она уже раскатала на нее губу. Саша Савельева решила сосватать девочку своему наследнику. "Невеста наша, что ль?", – написала звезда, добавив смеющийся смайлик.
Однако у нее сразу же появились конкурентки. "А может наша", – отметила одна из подписчиц. "Драка, драка", – пошутили другие пользователи соцсети.
Напомним, ранее Саша Савельева и ее муж Кирилл Сафонов побывали в Израиле на свадьбе его дочери Анастасии от первого брака. Девушка организовала пышное торжество с ирландским бизнесменом Стивеном Мерфи.
Популярные темы форума
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
Всем дуракам посвящается
Фейку и троллю под моим ником ,,Невеста,,
Путин сказал,что-бы чиновники решали проблемы регионов ,а не ему люди жаловались?
ВЫ БРЕЕТЕ ЯЙЦА?
О доброте и милосердии к старикам
СССР всё было хорошо и правильно
Не открываются в темах страницы