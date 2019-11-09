Стали известны новые детали о положении Анастасии Заворотнюк

Юрист Виктор Пастернак прокомментировал историю о долгах артистки. По его словам, он не был в курсе долгов актрисы по недвижимости. Тем не менее, он уверенно заявляет, что сумма некритичная.
"Устраивать из-за нее [судовые] споры, я думаю, никто не станет", – отметил он в беседе с корреспондентом из издания "Вечерняя Москва". Также Пастернак заверил, что намерен оказать любое содействие близким Заворотнюк.
Напомним, ранее стало известно о том, что Федеральная налоговая служба собирается взыскать с актрисы 24 тысячи рублей. Эта сумма накопилась за неуплату налога на имущество – квартиру в центре Москвы.
Информация об экстренной госпитализации знаменитости появилась 13 сентября. По информации СМИ, врачи диагностировали у нее последнюю стадию рака мозга. Также утверждалось, что Анастасия находилась в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
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