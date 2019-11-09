Вадим Верник пожаловался на обострение болезни

После того, как артиста доставили в Боткинскую больницу, его тут же обследовали. Оказалось, у него обострился остеохондроз.
"Сделали укол и отпустили домой. Оснований для госпитализации нет. Другой информации нет, это реальная информация", – заявил родственник Игоря в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.
Вадим также подчеркнул, что карету "скорой помощи" вызвали еще перед началом спектакля "Номер 13D", в котором должен был играть его брат. Поэтому представление пришлось отменить по техническим причинам.
Напомним, Игорь пожаловался на резкие боли в ноге и онемение, после чего потребовал вызвать докторов. Как писали ранее "Дни.ру", прибывшие на место медики после оказания первой помощи настояли на госпитализации.
Отметим, накануне госпитализации шоумен вернулся из Лондона. Там он играл в музыкально-поэтическом спектакле "Уроки литературы. Хрестоматия". Вместе с ним на сцене выступали Дарья Мороз, Игорь Верник, Катерина Шпица, Сабина Ахмедова и Антон Лаврентьев.
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