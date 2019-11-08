"Коты завидовали": Галкин показал новое творение дочери

"Лиза выпускает книги, сама придумывает, сами пишет, сама склеивает и сшивает. Перед вами свежий шедевр 😂 Листайте, чтобы узнать историю золотого щенка 🐕💰😾", – подписал фотографии артист.
Певица Валерия отметила, что краткость – сестра таланта, и поддержала начинания Лизы. Лобода добавила, что у ребенка богатейшее воображение.
Подписчики Галкина восхитились юным дарованием и посмеялись над котами, которые завидовали щенку. Некоторые из комментаторов предположили, что коты просто не были аристократами.
"Тоже написала в детстве сказку. "Жил-был царь . Было у него три сына. Пошли они счастье пытать и... выпытали!" – поделилась своей историей поклонница Максима.
Популярные темы форума
Аида, я Вас ищу!
Задай вопрос Волочковой
Самые сексуальные!
Что делать с родителями?
Месячные не идут 2 месяца
Все, кто пишет на этом форуме, админы!
Петров или Козловский?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?
Гей секс