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Шоу-бизнес

"Не трогайте ее, изверг": незнакомая женщина спасла рыдающую Королеву от мужа

Сергей Глушко и Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Певица Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, стали участниками ютуб-шоу Регины Тодоренко. Вокалистка и стриптизер рассказали, что с некоторых пор спортом вместе не занимаются.
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Сергей Глушко поведал, что профессия эротического танцовщика обязывает иметь идеальное тело. Чтобы не пропускать тренировки, артист оборудовал спортивный зал не только дома, но и на даче. Также Тарзан не забывает про походы в фитнес-клуб.

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Супруга Сергея Глушко Наташа Королева призналась, что к спорту относится прохладно. Были периоды, когда она усиленно занималась под чутким руководством мужа, чтобы привести себя в форму к какому-то событию, но ходить в спортзал на постоянной основе – это "не ее тема".

"Я не могу позволить себе потратить на это железо кучу своей энергии, которую я могу потратить в другое место. А не туда. У меня это не с отдачей. У меня забирает. Я прихожу и потом лежу полдня отдыхаю после спортзала", – заметила Наташа Королева в эфире шоу "Пятница с Региной".

Сергей отметил, что смирился с тем, что приучить жену к физической активности невозможно. После этого артист вспомнил истерику, которая случилась с Натальей во время тренировки.

Кадр youtube.com

"Это было в Америке, когда я ее плотно там… Это было в спортзале. И под этой штангой она начинает плакать. Люди такие в спортзале: "Ну, изверг какой", – вспомнил Тарзан.

Наташа Королева добавила, что муж в тот день "переехал ее катком", спасла ее тогда незнакомая женщина. "И там была тетка-американка такая возрастная, она подошла и сказала: "Не трогайте ее, изверг", – поведала певица. На этом совместная тренировка артистки и стриптизера была окончена.

8 ноября 2019, 14:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

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