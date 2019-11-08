Здоровье резко похудевшей Стриженовой взволновало россиян

Екатерина Стриженова опробовала новомодную диету, которая порадовала ее хорошими результатами. За год она потеряла 12 килограммов.



Подписчики 51-летней Екатерины в "Инстаграме" заметили, что она сильно похудела и теперь прекрасно выглядит в нарядах, которые не скрывают фигуру. Телеведущая пояснила, что все это благодаря кето-диете, при которой из рациона полностью исключаются углеводы.

Худеющим по этой диете запрещены крупы, фрукты, выпечка, крахмалистые или сладкие овощи. Также противопоказаны любые продукты, содержащие сахар.

"Мне на кето иногда разрешали Prosecco. Там меньше сахара, чем в вине", – ответила Стриженова подписчице на вопрос о том, какой алкоголь можно пить при соблюдении ее диеты.

Телеведущая призналась, что похудеть очень сложно, но она планирует удержать результат. Стриженова также предостерегла от употребления таблеток: "Семь килограммов за месяц сбросить реально только с помощью спецтаблеток, которые гасят аппетит, но я вам не советую – они вредные. Чем больше у вас лишнего, тем легче уходят килограммы".