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"Настоящий яд": Малахов оказался в опасности из-за зарплаты

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
По словам Андрея Малахова, который недавно дал интервью Ксении Собчак, топовые ведущие на Первом канале – Владимир Познер и Иван Ургант – получают больше трех миллионов рублей. Рассказав об этом, он обрубил сук, на котором сидел сам, считает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
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Малахов был весьма откровенен в разговоре с Собчак и затронул очень опасные темы, подтвердив слухи о заоблачных зарплатах топовых ведущих на федеральных каналах, отметил Манукян. Про себя Андрей честно сказал, что в переводе на рубли получал в районе трех миллионов.

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Ну что об этом сказать... Ребята, конечно, молодцы, хорошо устроились. Но на самом деле для общества подобная информация, да еще официально подтвержденная, является настоящим ядом. И как бы Ургант не отшучивался по данному поводу в своей передаче, обратно этого джина в бутылку не затолкнешь", – заявил Манукян. Эксперт не понял, зачем Малахов обрубил сук, на котором сидел сам, однако признал, что для Собчак это большая журналистская удача.

Ранее стало известно, что Андрей Малахов появился в ютуб-шоу Ксении Собчак. Шоумен рассказал ей о внутренней кухне своей программы "Прямой эфир", которая выходит на телеканале "Россия 1".

8 ноября 2019, 08:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости

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