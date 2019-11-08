"Настоящий яд": Малахов оказался в опасности из-за зарплаты

Малахов был весьма откровенен в разговоре с Собчак и затронул очень опасные темы, подтвердив слухи о заоблачных зарплатах топовых ведущих на федеральных каналах, отметил Манукян. Про себя Андрей честно сказал, что в переводе на рубли получал в районе трех миллионов.
"Ну что об этом сказать... Ребята, конечно, молодцы, хорошо устроились. Но на самом деле для общества подобная информация, да еще официально подтвержденная, является настоящим ядом. И как бы Ургант не отшучивался по данному поводу в своей передаче, обратно этого джина в бутылку не затолкнешь", – заявил Манукян. Эксперт не понял, зачем Малахов обрубил сук, на котором сидел сам, однако признал, что для Собчак это большая журналистская удача.
Ранее стало известно, что Андрей Малахов появился в ютуб-шоу Ксении Собчак. Шоумен рассказал ей о внутренней кухне своей программы "Прямой эфир", которая выходит на телеканале "Россия 1".
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