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Шоу-бизнес

Серьезные проблемы: в отношении Филиппа Киркорова возбудили дело

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
У знаменитого артиста Филиппа Киркорова появились проблемы. На него завели дело.
прочитано 122 раза

Аудитория привыкла видеть певца в наилучшем свете – в роскошных нарядах, в интересных номерах, с любимыми многими песнями. Теперь же Киркорова выставляют в неприглядном виде. Выяснилось, что у знаменитости имеется непогашенная задолженность, из-за которого в отношении его возбудили административное дело.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Отмечается, что певец задолжал коммунальным службам. Сумма, впрочем, незначительная – около трех тысяч рублей. Тем не менее, жилищники собрались взыскать с короля отечественной эстрады долг через судебных приставов.

Как сообщает информагентство "Москва", согласно документам, исполнительное производство в отношении Киркорова было возбуждено 10 октября 2019 г. на основании судебного приказа №422 от 28 июня 2019 г. Теперь дело певца будет рассмотрено мировым судьей.


С иском обратился ГБУ "Жилищник Таганского района". Впрочем, пока что знаменитый артист и его представители никак не комментируют ситуацию. У Филиппа Бедросовича плотный график – концерты, запись песен, интервью. Вероятно, что выносить дело на обозрение широкой публике у него просто нет ни времени, ни желания.

Автор: 7 ноября 2019, 19:28
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