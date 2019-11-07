Убила мальчика! Раскрыта страшная тайна семьи Бритни Спирс

Оказалось, что в 1975 году мать Бритни Спирс ехала на машине за своим братом. На дорогу выехал 12-летний Энтони Уинтерс на велосипеде. Он попал под колеса и погиб.
По данным RadarOnline.com, Линн Спирс никто так и не предъявил обвинение в случившемся. Она до сих пор не хочет говорить на эту тему, так как та до сих пор причиняет женщине боль.
Однако мать сбитого мальчика призналась, что родительница звезды ни разу не пришла к ней лично и не попросила прощения за ту аварию. По ее словам, трагедия произошла более 40 лет назад, и за это время можно было бы извиниться.
"Это был несчастный случай. Это была ужасная трагедия, которая может случиться с кем угодно", – заявила Ивонн Уинтерс.
Как сообщалось ранее, экс-супруг звезды, модель и танцор Кевин Федерлайн заявил, что родитель Бритни Спирс жестоко повел себя с их 13-летним ребенком Шоном. По имеющейся информации, между дедом и внуком возник спор, после чего подросток закрылся в своей комнате, а мужчина в ярости выломал дверь.
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