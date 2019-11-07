Убила мальчика! Раскрыта страшная тайна семьи Бритни Спирс

Муж-изменник разводится с Лолитой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк
Меладзе откровенно об интересном положении Брежневой
"Обязательно меня нужно в туалете отжахать": Серябкина о несложившихся отношениях с Кридом
"Человека изуродовали": переборщившая с "уколами красоты" Успенская вызвала оторопь
"Упустили из виду": в книге о Жанне Фриске нашли большую странность
партнеры
Среда 6 ноября
Лента новостей
00:09
Как отдыхаем на Новый год – 2020
21:48
Шок: цену шикарнейших интерьеров Рудковской сравнили с бюджетом целой страны
20:47
В Турции пропал гражданин России
19:28
Поклонская удивила неожиданным заявлением
19:26
В Москве таксист довез иностранца от аэропорта до гостиницы за 16 тысяч
18:11
Знаменитая телеведущая резко поставила злопыхателей на место
17:59
Лукашенко перешел в атаку после позорной порки от Медведева
17:53
Халявщик Лукашенко закатил истерику после пощечины от Путина
17:53
"Ты будешь плакать кровавыми слезами": взбешенная Пугачева размазала сплетника Малахова
17:52
Краско встретился с незаконнорожденной дочерью и получил от ворот поворот
17:18
Медведева пошла по стопам Загитовой после скандала с воровством
16:50
Сбежавшую от Фадеева Серябкину застукали с молодым красавцем
16:49
На Украине призвали к массовой депортации из Крыма
16:10
Москвичей предупредили о сильном дожде
16:04
Савичева раздала смачных затрещин матерщинникам
15:56
Глава Минэнерго рассказал депутатам о достижениях отрасли
15:32
"Со мной достиг бы больших высот": обиженная Королева прошлась по изменнику Николаеву
15:32
"А эта гопота еще гавкает!": Пригожин перевозбудился из-за украинской красотки Maruv
15:30
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
15:07
Адвокат Петросяна откровенно о коварстве Степаненко
15:06
Известие о смерти актера Александра Михайлова вызвало шок
15:03
Уже скоро: предсказана война России с Белоруссией
14:57
Геймер скончался от инсульта после недельного игрового загула
14:54
Собчак взвыла после попытки изнасилования
14:40
Путин сделал грозное предупреждение
14:26
"Хотелось всегда второго": Наташа Королева потеряла ребенка
14:23
Предал деда: омерзительный поступок Зеленского шокировал украинцев
14:19
"Поэтесса от Бога!": раздетую Чехову облизали с головы до ног
14:11
Пятиэтажка рухнула рядом с играющими детьми в Норильске
14:09
Вскрылись новые подробности о Бузовой с Тарасовым и домашнем насилии
14:06
Угрозы Зеленскому закончились для соратницы Порошенко расследованием
14:05
"Какая она волосатая!": оголившаяся Жасмин потеребила сексуальные кудряшки (фото)
13:54
Мошенники украли со счетов жителей Удмуртии более 4,5 миллиона
13:43
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
13:36
Казаченко рассказала о переезде в Америку с Джигарханяном
13:34
Госизмена и хищение: Кличко приперли к стенке
13:33
Неописуемые страдания: человечеству грозит ужасная опасность
13:26
В Челябинске детдомовца-олигофрена запугивали иголками
13:23
Что такое технология Gum Guard и почему она обязательно вам нужна
13:15
Трамп пообещал роскошный подарок для Зеленского
13:06
"Главное, чтобы знал, с кем целоваться": Путин взбудоражил ответом Киселеву
13:03
Стало известно о тяжелой утрате Зеленского
13:01
"Я полуголая и справилась с этим": лесбиянка из UFC решилась на отчаянный шаг
12:43
Актер из "Улиц разбитых фонарей" скончался после продолжительной болезни
12:35
Жить недолго и весело: курильщики могут стать шизофрениками
12:26
"Никого больше нет": потерявшая близкого человека Бабкина осталась одна
12:26
Мужчина выпал с балкона жилого дома в Мурманске
12:26
Новая пассия Шуфутинского оказалась младше его внука
12:18
"Настасья хочет замуж!": Самбурская обольстила голой грудью
12:17
"Золотое" молоко поможет справиться с бессонницей
12:11
Оружейный барон: вскрылись грязные делишки махинатора Порошенко
12:09
Гороскоп здоровья на 2020 год
12:01
Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей
11:58
Потоп на круизном лайнере не помешал людям веселиться
11:39
Оперная дива Хибла Герзмава даст юбилейный концерт в Кремле
11:36
"Я представляю только себя и свое творчество!": Maruv заткнула рты украинцам
11:36
СМИ: "САФМАР" Гуцериева непричастен к долгам санированных банков
11:33
Москвичам предложили утолить жажду крови
11:28
Выкинувшего елку петербуржца назвали слабаком за отсутствие выдержки
11:24
Пятеро погибших: под Курском легковушка столкнулась с грузовиком
11:09
Будет грести деньги лопатой: Сафронов предложил новую аферу пенсионерке Пугачевой
11:01
Ливни и снегопады: на Россию обрушился мощный циклон
10:57
Брошенный Виторган проигнорировал день рождения Собчак
10:51
В Рязанской области 90-летнему профессору влепили срок за наркотики для рыб
10:43
Капкан с оторванной лапой нашли на популярной лесной тропе в Нахабино
10:36
Турчак призвал воздержаться от оценок семьи губернатора Воробьева
10:35
"Я вынуждена ездить за бывшим мужем": Джоли оказалась в зависимости от Питта
10:33
Две девушки из Подольска могут сесть на 20 лет за похищение Дзюбы
10:30
Стали известны богатейшие люди мира
10:01
Лишившийся мужского органа певец Шура готовится стать отцом
09:59
Няня украла из московской квартиры более 7 миллионов рублей
09:45
"Тормозит интеграцию": оскорбившего россиян Лукашенко вывели на чистую воду
09:44
"Не представляю, куда можно так пойти": Пелагею пропесочили вдоль и поперек
09:43
Раскрыт новый способ хищения данных клиентов банка
09:15
Самолет экстренно сел в Шереметьево из-за проблем с двигателем
09:04
Пугачева вернулась к оставленному мужу
09:02
Эстонец поплатился за попытку вывезти книги Донцовой из России
08:55
"Хотелось выбросить телик от такой пропаганды": украинцы плюнули на могилу Задорнова
08:44
70-летний Ричард Гир станет отцом в третий раз
08:26
"Мне было страшно об этом сказать": Ольга Бузова впервые о домашнем насилии
08:04
Обманувшему Путина Зеленскому поставили ультиматум
06:37
"Это фиаско": участник шоу "Дом-2" перепутал имя зазнобы в ответственный момент
04:27
Пойманная на гнусной лжи Маркл угодила в громкий скандал
02:04
Внезапно похудевшую Стриженову облизали с ног до головы
00:17
Оголившую зад Памелу Андерсон окунули лицом в грязь
21:54
Народ обомлел при виде сына звезды MTV
21:50
"Мне надо просто расслабиться!": Свиридова на шикарном банкете объяснила свое поведение
21:43
"Немедленно": на Украине потребовали вывести российские войска из Крыма
21:37
В Казани из-за пожара в многоэтажном доме госпитализировали 8 человек
21:35
"Диеты и голодания": знаменитая певица сообщила о жутком диагнозе
21:21
Поднявшая юбку Вележева показала Борисову жуткие кровоподтеки
21:05
Бывшая Кержакова со улыбкой рассказала о расставании с 19-летним хоккеистом
20:44
Оторвало голову: житель Ленобласти погиб под колесами поезда
20:27
Заявивший об убийствах Фадеев вызвал оторопь
20:16
Суровый "двойник Зеленского" угрожает свергнуть Лукашенко
19:50
"Человеку явно нужна помощь": внешний вид МакSим взбудоражил народ
19:22
"Я очень-очень счастливая": любимые мужчины порадовали Собчак
19:05
В Удмуртии насмерть сбили двух пешеходов
18:48
"Выгляжу так, что меня хочется пожалеть": полуголая Валерия поразила народ
17:56
"Пью кровь юных девственников": роскошная Орлова показала эротичные кадры
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Блуд и молодая любовница: всплыли шокирующие данные о личной жизни 70-летнего Градского
"Угаснет быстро": женатого Плющенко ждет мимолетная страсть
Женщины и быстрые романы: сделано шокирующее заявление в день рождения Прилучного
Орбакайте заикнулась о женитьбе среднего сына
Назван единственный способ спасти гибнущего Зеленского
Ева Польна о состоянии госпитализированной дочери
Шоу-бизнес

Убила мальчика! Раскрыта страшная тайна семьи Бритни Спирс

Бритни Спирс. Фото: www.globallookpress.com
Линн Спирс было всего 20 лет, когда она совершила чудовищную ошибку. К несчастью, за все эти годы, она так и не попросила ни у кого прощения. 
прочитано 102 раза

Оказалось, что в 1975 году мать Бритни Спирс ехала на машине за своим братом. На дорогу выехал 12-летний Энтони Уинтерс на велосипеде. Он попал под колеса и погиб.

ПО ТЕМЕ

Отца Бритни Спирс обвинили в насилии над сыном

Жестокий отец свел с ума Бритни Спирс

По данным RadarOnline.com, Линн Спирс никто так и не предъявил обвинение в случившемся. Она до сих пор не хочет говорить на эту тему, так как та до сих пор причиняет женщине боль.

Однако мать сбитого мальчика призналась, что родительница звезды ни разу не пришла к ней лично и не попросила прощения за ту аварию.  По ее словам, трагедия произошла более 40 лет назад, и за это время можно было бы извиниться.

"Это был несчастный случай. Это была ужасная трагедия, которая может случиться с кем угодно", – заявила Ивонн Уинтерс.

Как сообщалось ранее, экс-супруг звезды, модель и танцор Кевин Федерлайн заявил, что родитель Бритни Спирс жестоко повел себя с их 13-летним ребенком Шоном. По имеющейся информации, между дедом и внуком возник спор, после чего подросток закрылся в своей комнате, а мужчина в ярости выломал дверь.

Автор: 7 ноября 2019, 02:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Настало время": в США признали Крым российским
Поклонская удивила неожиданным заявлением
Лукашенко перешел в атаку после позорной порки от Медведева
Халявщик Лукашенко закатил истерику после пощечины от Путина

Шоу-бизнес

"Позор!": Собчак и Богомолов хихикали от вида поедающего фекалии народа
"Идет распад мышечной ткани": исхудавшая донельзя Глюкоза рискует здоровьем
"Да она же старше Пугачевой!": народ поражен возрастом молодящейся Кравец
Решетовой предрекли незавидную участь Шишковой после слухов об изменах Тимати

Проишествия

Леденящее кровь видео горящего поезда "слили" в Сеть
Миллионерша заплатила за свою смерть 40 миллионов
Кровавая бойня: солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Забайкалье
На Украине курсанты покалечились из-за американского снаряда

Lifestyle

Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы
Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города
Лева "Би-2" в жилетке на голое тело заставил москвичей кричать
"Анормальных" людей начинает преследовать государство
Шоу-бизнес

"Мне было страшно об этом сказать": Ольга Бузова впервые о домашнем насилии

Откровенное интервью звезды реалити-шоу "Дом-2"
Шоу-бизнес

"Ты будешь плакать кровавыми слезами": взбешенная Пугачева размазала сплетника Малахова

Примадонна сама позвонила телеведущему
Шоу-бизнес

Брошенный Виторган проигнорировал день рождения Собчак

5 ноября ведущей исполнилось 38 лет
Шоу-бизнес

Лишившийся мужского органа певец Шура готовится стать отцом

У артиста назревают перемены в жизни

Гороскоп

Гороскоп здоровья на 2020 год
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на 2020 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Россияне обласкали Тотьмянину в день рождения
Юная соперница со смаком уделала Загитову
"Два боя – и все": Нурмагомедову вынесли страшный приговор
Олимпийский чемпион "опустил" ученицу Тутберидзе

Регионы

Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
"Рекордные показатели": туристы облюбовали Крым
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru