У Собчак отвалилась челюсть после обнародования баснословного заработка Виторгана

Андрей Малахов появился в ютуб-шоу Ксении Собчак. Шоумен рассказал журналистке, о внутренней кухне собственной программы "Прямой эфир", которая выходит на телеканале "Россия 1".

Сейчас на телевидении идет торг за интересных героев. Редакции ток-шоу предлагают огромные деньги звездам за эксклюзивную информацию об их личной жизни. По словам Андрея Малахова, "самой дорогой" знаменитостью на его программе был Эммануил Виторган.

От этой информации у Ксении Собчак отвалилась челюсть. Журналистка буквально подпрыгнула на стуле от неожиданности, услышав имя своего бывшего свекра.

"Да ты шутишь, ну нет, ну ладно, ты гонишь", – сказала Ксения.

В ответ шоумен поклялся, что Виторган взял с него миллион 800 тысяч за эксклюзивное интервью. Тогда артист представил общественности новорожденную дочь Этель.

"Мы заплатили Сергею Звереву за эксклюзив. За то, что он рассказал про ребенка. Но здесь, отдать ему должное, у него были гораздо выгоднее предложения от других каналов. В несколько раз выше. Но, так как он понимал, что мы знакомы много лет и мы общаемся, он пошел на это", – добавил Андрей Малахов в эфире "Осторожно, Собчак!".

Напомним, Ксения Собчак несколько лет была женой Максима Виторгана, сына Эммануила Виторгана. В этом браке журналистка родила сына Платона, которому скоро исполнится три года. Экс-свекор звезды ранее говорил журналистам, что воспитание мальчика после развода родителей легло исключительно на плечи Максима.