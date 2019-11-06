"Да она же старше Пугачевой!": народ поражен возрастом молодящейся Кравец

Вообще-то спрашивать про возраст у женщины неприлично. Но народу все равно безумно интересно узнать, сколько лет по паспорту главной светской львице Москвы Алене Кравец. А она словно нарочно дразнит многочисленных поклонников!

"Хотите знать истинный возраст вашей Аленушки? – задала риторический вопрос Кравец – Или все так же держать вас в неведении? Ведь как такового возраста нет! Он во-многом лишь в ваших головах, в вашем сознании, мои дорогие. И как же меня умиляют недоуменные лица докторов, какое же неподдельное удивление, когда они видят такую нестыковку цифры в документах и во внешнем виде пациентки, которая сидит перед ними".

Вот так интрига! Что же так удивило врачей и что поражает простой народ? Потому что никто так и не понял, сколько лет Алене. "Все просто: Аленушка сама говорила, что родилась в год Быка, так что ей 36 лет, ведь не 24 же и не 12, хотя...", "Многие знают про ваш возраст, понятно же многим. Многие знают, по вашим же словам, во сколько лет вы вышли замуж. Многие знают, сколько лет вашей дочери", – пишут люди.

Но нашлись и завистники, которые считают, будто Алена молодится, то и дело перекраивает себя у хирургов, а на самом деле уже пенсионерка! "А правда говорят, что вы паспорт поменяли и возраст поправили – мол, на самом деле, ровесница Пугачевой?" – напили ей в комментариях. "Ну все, разоблачили, ничего от вас не скрыть – то ли в шутку, то ли всерьез ответила красавица".

Свой точный возраст она все-таки не сообщает "Важны не данные в паспорте, а состояние тела и духа, – пояснила Алена. – Я чувствую себя на 17, выгляжу на 20 лет, этих цифр и хватит!".