Оголившаяся Жасмин потеребила сексуальные кудряшки

Восточная красавица Жасмин – одна из самых заметных певиц на российской эстраде. Утонченная, яркая, харизматичная. Мужчины таких любят, поэтому с удовольствием рассматривают свежий снимок артистки в социальных сетях.

Судя по этой публикации, звезда сейчас далеко от промозглой Москвы. Видимо, где-то в Эмиратах. Жасмин, конечно, надо отдохнуть: впереди горячий декабрь, где будут и съемки, и корпоративы, и подготовка к Новому году.

Под южным солнцем Жасмин, кажется, еще больше похорошела. Для эффектного кадра артистка оголилась, продемонстрировав сексуальные ноги. Изменилась и прическа – появились кокетливые кудряшки, которые добавили моложавости 42-летней исполнительнице.

Красотой она обязана южным генам – Жасмин родилась в Дербенте в семье горских евреев. Певица еще в детстве была очень эффектной – мальчики на нее засматривались. А сегодня вовсе является объектом вожделения для многих мужчин, и супруг ее часто ревнует.

"До того, как стать моим мужем, Илан меня терроризировал, – в интервью "Дни.ру" призналась ранее Жасмин. – Поставил жесткий ультиматум. Сказал, что я только его и что не хочет, чтобы я работала. А потом долго не мог понять, почему у меня так много поклонников, почему мне дарят подарки, букеты. Для него было дико: как можно принимать цветы от посторонних мужчин?! Он меня отчитывал постоянно за это, я даже старалась не приносить цветы домой".



Многочисленные фанаты пришли в восторг от свежего фото звезды. "Какая она волосатая! Мне бы такую шикарную шевелюру!", "Вау, кудряшка! Как тебе сексуально, красавица", "Восхитительно выглядите. Так держать", – рассыпались они в комплиментах.