Оголившаяся Жасмин потеребила сексуальные кудряшки

Судя по этой публикации, звезда сейчас далеко от промозглой Москвы. Видимо, где-то в Эмиратах. Жасмин, конечно, надо отдохнуть: впереди горячий декабрь, где будут и съемки, и корпоративы, и подготовка к Новому году.
Под южным солнцем Жасмин, кажется, еще больше похорошела. Для эффектного кадра артистка оголилась, продемонстрировав сексуальные ноги. Изменилась и прическа – появились кокетливые кудряшки, которые добавили моложавости 42-летней исполнительнице.
Красотой она обязана южным генам – Жасмин родилась в Дербенте в семье горских евреев. Певица еще в детстве была очень эффектной – мальчики на нее засматривались. А сегодня вовсе является объектом вожделения для многих мужчин, и супруг ее часто ревнует.
"До того, как стать моим мужем, Илан меня терроризировал, – в интервью "Дни.ру" призналась ранее Жасмин. – Поставил жесткий ультиматум. Сказал, что я только его и что не хочет, чтобы я работала. А потом долго не мог понять, почему у меня так много поклонников, почему мне дарят подарки, букеты. Для него было дико: как можно принимать цветы от посторонних мужчин?! Он меня отчитывал постоянно за это, я даже старалась не приносить цветы домой".
Многочисленные фанаты пришли в восторг от свежего фото звезды. "Какая она волосатая! Мне бы такую шикарную шевелюру!", "Вау, кудряшка! Как тебе сексуально, красавица", "Восхитительно выглядите. Так держать", – рассыпались они в комплиментах.
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