Наша Пугачева круче: Сафронов усомнился в таланте Мадонны

Как говорят промоутеры, Алла Пугачева остается среди самых высокооплачиваемых российских эстрадных звезд. "Не падая в цене и вечно на коне", как поет она сама. Примадонну можно даже пригласить выступить на домашнем торжестве или корпоративе. За 21 миллион рублей 70-летняя артистка целый час будет петь, плясать и показывать сексуальные ножки. А самый известный живописец страны Никас Сафронов уверен, что Пугачева может зарабатывать на безбедную жизнь, даже не открывая рта.

"Я видел отрывки концерта в Минске. Она находится в прекрасной форме – и физической, и вокальной, – сообщил Никас. – Мы видим, как ее любят люди! Никто не умеет петь так, как Пугачева. Всегда очень искренне и проникновенно передает эмоциональную составляющую песни – голосом, интонацией, вибрацией, своей невероятной энергией. Всем ее поклонникам не хотелось бы, чтобы она лишила нас своего величайшего таланта. Она расстроит всех, кто ее любит, если прекратит выступать. А любит ее практически вся страна".

В Минске Алла Борисовна заверила: если и будет еще петь, то только через десять лет – на концерте по случаю очередного юбилея. Сафронов предложил ей оригинальный способ заработка.

"Выйдет ли Пугачева на сцену в 80 лет? Возможно. Она может и в 90 выйти, и ее все равно будкт востребована, и все равно ее будут слушать, – подчеркнул художник. – Она может просто выйти и поприветствовать зрителей, без песен. И ради этого раскупят все билеты. Она легенда, история и, наверное, самая знаковая певица нашего времени".

Феномен находящейся на пенсии Пугачевой живописцу понятен. "В мире есть знаменитые исполнительницы. Например, Мадонна. Но это ничто по сравнению с тем, как поет наша Примадонна. Да, Мадонна известна. Может быть, даже известнее, чем Пугачева, но это просто большой раскрученный проект. У нас тоже раскручивают разных звезд, о которых мы знаем, но не чувствуем их сердцем. Алла Борисовна есть и будет историей наравне с Ниной Руслановой, Монтсеррат Кабалье, Эдит Пиаф", – отметил Сафронов.